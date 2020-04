Filipinuose per ekstremistų ataką žuvo 11 karių, dar 14 sužeisti

BNS

Islamo valstybė Foto: Shutterstock

Filipinuose su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) siejami kovotojai nukovė 11 karių ir dar 14 sužeidė per penktadienį surengtą ataką, tapusią grupės pražūtingiausiu išpuoliu per daugiau nei metus, pranešė šalies kariuomenė.

Ekstremistai priklauso „Abu Sayyaf“ – Filipinų pietuose besibazuojančiai grupuotei, nuo 10-o dešimtmečio pradžios metų rengiančiai sprogdinimus ir pagrobiančiai turistus iš Vakarų šalių, reikalaudama išpirkos. Jie taip pat palaiko ryšius su IS kovotojais, siekiančiais įkurti kalifatą Pietryčių Azijoje. Išpuolis buvo surengtas vienoje atokioje saloje šalies pietuose. Regiono pajėgų vadas generolas leitenantas Cirilito Sobejana pareiškė žurnalistams, kad už ataką atsakinga „Abu Sayyaf“. Jis pridūrė, jog kariškiai buvo užpulti iš pasalos ir kad buvo vykdoma operacija prieš kovotojus Sulu provincijoje. Susiję straipsniai Filipinų prezidentas liepė policijai per karantiną šaudyti tvarkos drumstėjus JAV dėl koronaviruso atšaukė dideles karines pratybas Filipinuose Didžiojoje dalyje Filipinų teritorijos paskelbtas karantinas, siekiant sustabdyti koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimą šalyje. Naujuoju koronavirusu ten užsikrėtė beveik 6 tūkst. žmonių, o dar daugiau nei 380 nuo šio užkrato mirė. Penktadienį įvykdytas išpuolis yra pražūtingiausia „Abu Sayyaf“ ataka nuo praėjusių metų sausio, kai du mirtininkai susisprogdino vienoje katalikų katedroje Sulu provincijoje. Tąsyk žuvo 21 žmogus. Nuo to laiko kariuomenė surengė kelias operacijas, siekdama išvaduoti „Abu Sayyaf“ paimtus įkaitus, įskaitant Sulu vandenyse užimtų užsienio krovinių laivų įgulų narius. Viena iš šios grupuotės atšakų 2017 metų gegužę padėjo su IS siejamiems kovotojams užimti Filipinų pietinį Maravio miestą. Filipiniečių kariuomenė atkovojo bombų sugriautą miestą po penkis mėnesius trukusios kampanijos, pareikalavusios daugiau nei 1 tūkst. gyvybių.

