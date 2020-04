Ką parodė Islandijos viruso medžioklė

Viruso, sukeliančio ligą „Covid-19“, besimptomiams („tyliesiems“) nešiotojams gali tekti svarbus vaidmuo platinant infekciją, rodo Islandijoje atliktas tyrimas.

Išvados, praėjusį antradienį paskelbtos žurnale „New England Journal of Medicine“, ryškiai rodo, kaip „SARS-CoV-2“ virusas plinta tarp visų gyventojų ir kaip pastangos jį pažaboti gali apriboti plitimą.

Mokslininkai iš „Amgen Inc.“ priklausančios įmonės „deCODE genetics“ ir Islandijos Sveikatos direktorato bei Nacionalinės universitetinės ligoninės ištyrė nemažą dalį šalies gyventojų mėginių, įskaitant atsitiktinai pasirinktus žmones ir tuos, kuriems nepasireiškė jokių „Covid-19“ simptomų.

Islandija užsimojo plačiai testuoti dėl naujojo koronaviruso infekcijos. Remiantis tyrimo išvadomis, ištirti maždaug 6 proc. visų šalies gyventojų, daugiau nei 20 000 žmonių. Į šį skaičių patenka per 9000 žmonių su „Covid-19“ simptomais, atrinktų tiksliniam testavimui, taip pat daugiau nei 10 000 žmonių be pasireiškiančių simptomų, ir daugiau nei 2000 žmonių, pasirinktų atsitikinai.

Maždaug 0,8 proc. žmonių, sutikusių savo noru atlikti testą, buvo nustatytas koronavirusas, kaip ir 0,6 proc. tų, kurie buvo atsitiktinai pasirinkti dalyvauti tyrime; tai rodo, kad didelė dalis žmonių galėjo būti viruso nešiotojai, nors ir neturėjo šiai ligai būdingų simptomų. Tikslinio testavimo metu nustatytas 1 221 „Covid-19“ atvejis tarp 9 199 simptomų turinčių asmenų ir jų kontaktų.

Mokslininkams taip pat pavyko susekti, kaip virusas paplito Islandijoje; jų duomenimis, paremtais pirminiais atvejais, virusas į šalį pateko iš Italijos ir Austrijos, taip pat iš Jungtinės Karalystės (JK) ir kitų šalių.

„Mes galime sekti viruso paplitimą tarp gyventojų, – sakė Karis Stefanssonas, „deCODE genetics“ administracijos pareigūnas ir straipsnio autorius. – Akivaizdu, kad virusas į šalį pateko iš daugelio šalių.“

Pagal daugiau nei 600 viruso pavyzdžių seką mokslininkai nustatė daugiau nei 291 mutaciją, kurios nebuvo nustatytos niekur kitur. Mokslininkai taip pat išsiaiškino, kad vaikai ir moterys yra mažiau pažeidžiami infekcijai.

Be to, infekuotų žmonių dalis nepasikeitė per visą tyrimo eigą, ir tai rodo, kad pastangos pažaboti plitimą, ko gero, nebuvo bergždžios. Be plataus masto testavimo Islandija yra įvedusi socialinio atstumo priemones ir uždariusi kai kurias viešąsias erdves.

„Svarbiausia viso to išvada: jeigu medžiosite virusą plačiu mastu, jeigu infekuotus žmones izoliuosite ir agresyviai virusą seksite, jums pavyks pažaboti šią epidemiją, – sakė K. Stefanssonas. – Bet kad sugebėtumėte tą padaryti, turite būti budrūs.“