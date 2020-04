Pandemijos įkarštyje grįžo skandalingasis Kašpirovskis

Skandalingai pagarsėjęs ekstrasensas Anatolijus Kašpirovskis ėmė leisti „YouTube“ vaizdo įrašus, kurių tema – koronavirusas. Kaip skelbia Rusijos žiniasklaida, taip sovietmečiu iškilęs veikėjas sureagavo į „gerbėjų prašymus išgelbėti žmoniją nuo pragaištingo užkrato“.

„Viso mano darbo tikslas – paskatinti kūno audinių pokyčius. Organizmas netiesiogiai pajungiamas aukštesnei jėgai ir darosi ištvermingas“, – pareiškė A. Kašpirovskis.

Vieną iš filmukų apie koronavirusą jau peržiūrėjo dagiau nei 469 tūkst. piliečių. A. Kašpirovskis veda ir vadinamuosius sveikatinimo seansus. Juos komentuodami nemažai žmonių teigia neva padedami psichoterapeuto sugebėjo išsigydyti bronchinę astmą, atsikratė skausmų kaklo srityje. Kai kurie teigia, kad pagerėjo jų rega.

Vis dėlto daliai žmonių vaizdo įrašai suteikė progą pasijuokti.

„Dėl karantino aura tiek išsivalė, kad į „YouTube“ sugrįžo A. Kašpirovskis“, – parašė vienas komentatorius.

„Buvau be kojų, bet po jūsų seansų išaugo net trys“, – parašė kitas.

A. Kašpirovskis (dabar jam – 80 metų) išgarsėjo dar sovietmečiu, kai per televiziją buvo pradėti transliuoti jo vedami seansai. Tai įvyko 1989-aisiais – likus vos porai metų iki Sovietų Sąjungos griūties, skelbia Laisvosios Europos radijas. Rūstus ir kaustantis jo žvilgsnis, nukreiptas į namuose priešais televizorių ekranus susirinkusius žiūrovus, kai kuriuos, esą, privesdavo iki hipnozės.

A. Kašpirovskis skelbėsi turįs gydomųjų galių ir esąs pajėgus nuraminti ekonominio nuosmukio padarinius juntančią liaudį.

Savo šlovės apogėjuje, paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio pradžioje, A. Kašpirovskis važinėjo po šalį ir rengdavo tiesioginius seansus. Jo paklausyti susirinkdavo gausiausios auditorijos. Vienu metu jis buvo antras pagal populiarumą žmogus šalyje. Šiuo požiūriu A. Kašpirovskis tenusileido tuometiniam prezidentui Borisui Jelcinui.

Paskutinėmis Sovietų Sąjungos gyvavimo dienomis ir prasidėjus jos žlugimui milijoninės minios, nesusigaudančios prasidėjusių pokyčių chaose ir juntančios ekonominių iššūkių grėsmę, ėmė gręžtis į tokius asmenis kaip A. Kašpirovskis.

Anksčiau sovietų valdžia būtų pasirūpinusi, kad toks veikėjas atsidurtų psichiatrinėje ligoninėje, bet tuo metu jisai be vargo įsitvirtino kaip įtakinga asmenybė ir netgi okupavo tą televizijos eterio laiką, kai prie ekranų susirenka daugiausia žiūrovų.

Didžiausią ažiotažą sukėlusiu reginiu reikėtų vadinti 1989-ųjų kovą A. Kašpirovskio pademonstruotą „stebuklą“. Tada per vaizdo ryšį iš Ukrainos jis „persikėlė“ į operacinę Tbilisyje (Gruzija) ir asistavo per operaciją, kurios metu be anestezijos buvo atverta pilvo ertmė. Skausmo malšinamąjį poveikį neva turėjo ekstrasenso žodžiai.

„Dabar visi, kurie mane stebėjote, galite eiti pas dantistą ir paprašyti, kad jums ištrauktų dantį be nuskausminimo. Jūs nepajusite net menkiausio skausmo“, – kreipėsi A. Kašpirovskis į žiūrovus po operacijos.

Praėjus keliems mėnesiams, moteris, vardu Lesia Jeršova, – ta pati, kuriai buvo atlikta pilvo operacija netaikant nejautros, per vieną interviu prisipažino per operaciją kentusi siaubingą skausmą.

Jai buvo padarytas 40 centimetrų ilgio pjūvis.

Bendradarbiauti ji, esą, sutiko tik todėl, kad nenorėjo, jog A. Kašpirovskis patirtų pažeminimą. Kalbėdama su „Literaturnaja gazeta“ moteris nurodė, kad apsieiti be anestezijos sutiko gavusi A. Kašpirovskio pažadą padėti sulieknėti, o vėliau pasiimti į kiekvieną savo šou ir demonstruoti kaip stebuklingų savo galių įrodymą. Vis dėlto duoto pažado A. Kašpirovskis neištesėjo.

Dėl gandų apie antgamtines galias A. Kašpirovskis buvo imtas lyginti su kitu XX a. išgarsėjusiu hileriu Grigorijumi Rasputinu. Dėl savo įtakos caro Nikolajaus II šeimai šis asmuo vėliau buvo apkaltintas kišimusi į valstybės reikalus ir prisidėjimu prie karinių veiksmų nesėkmės 1917-aisiais, o galop – ir monarchijos žlugimo.