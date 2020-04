Linas Kojala. #32PandemijosDiena: europiečiams sako atostogų neplanuoti – suvaržymai gali likti iki metų galo

Politologas, Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius Linas Kojala socialiniame tinkle „Facebook“ rašo kasdienes apžvalgas apie įvykius, susijusius su koronavirusu.

Politologas sutiko jomis pasidalyti su Delfi skaitytojais. Štai ką jis pastebėjo sekmadienį:

Antrojo pasaulinio karo veteranas Albertas Chambersas buvo palydėtas plojimais po to, kai medikai konstatavo jį pasveikus nuo COVID-19. Liepos mėnesį jis švęs 100-ąjį gimtadienį. Karo metu Chambersas buvo sužeistas ir trejus metus praleido karo belaisvių stovykloje. „Išgyvenau ir tai!“ – sakė jis. Anūkas pridūrė, kad nuotaiką ligos metu palaikė mėgstamiausias patiekalas – braškių tortas. (BBC)

Šaltinių teigimu, Prancūzija ketina pratęsti karantino priemones mažiausiai iki gegužės 15 d., o gal ir iki birželio pradžios. Tą pirmadienį kreipdamasis į tautą turi pranešti prezidentas Emmanuelis Macronas. („Le Parisien“)

Įvairiose pasaulio šalyse pandemijos metu pastebimas nusikalstamumo mažėjimas. Peru nusikaltimų skaičius smuko 84 proc., Salvadore fiksuojami du nužudymai per dieną (prieš kelerius metus vidurkis siekė 600); Pietų Afrikoje sunkių nusikaltimų fiksuojama 6 kartus mažiau, nei praėjusiais metais tuo pačiu metu; Niujorke sunkių nusikaltimų sumažėjo 12 proc. Tiesa, tuo pačiu pastebima, kad daug kur daugėja kitokių nusikaltimų - pavyzdžiui, smurto šeimoje atvejų. (globanews.ca) Europol pažymi, kad ypač auga kibernetinės erdvės nusikaltimų atvejų. (occrp.org)

Popiežius Velykiniame sveikinime ragina rasti būdą padėti vargingiausioms šalims. „Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tebūna sušvelnintos tarptautinės sankcijos, kad šalys, kurioms jos taikomos, galėtų deramai pasirūpinti savo piliečiais. Neturtingoms valstybėms tebūna sumažintos arba iš viso dovanotos jų finansų sistemas slegiančios skolos. Dabar ne metas būti egoistais, nes iššūkis, su kuriuo susidūrėme, saisto visus žmones ir iš visų reikalauja vienybės.“ („Vatican News“)

Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris kreipėsi į šalies gyventojus, ragindamas padėti kaimyninėms valstybėms. „Praėjus 30 metų po Vokietijos suvienijimo ir 75-eriems po karo, mūsų, vokiečių, ne tik prašoma solidarumo; esame įpareigoti būti solidarūs. <...> Tai nėra karas. Tautos nestoja prieš kitas tautas, kariai nestoja prieš karius. Tai yra išbandymas mūsų humaniškumui.“ Tai buvo pirmas tokio pobūdžio prezidento pasisakymas per TV, išskyrus Kalėdų sveikinimus - jo nebuvo net griuvus Berlyno sienai. (DW)

Apklausa Italijoje: palikti ES ir eurozoną norėtų 39 proc. šalies gyventojų, likti bendrijoje ir eurozonoje - 41 proc. („Termometro Politico“)

Kremlius neatsisako planų rengti Pergalės dienos paradą. Kol kas svarstoma, ar jis vyks gegužės 9 d., kaip ir planuota, ar bus perkeltas vėlesniam laikui. Sprendimą sąlygos pandemijos aplinkybės. Bet vyriausybės atstovai tikina, kad tikėtis karantino priemonių švelninimo iki gegužės vidurio nereikėtų. („Kommersant“)

Prancūzijoje žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius krito beveik 40 proc. Tiesa, policija pažymi, kad fiksuojama daug greičio viršijimo atvejų. („Le Parisien“)

Čekijos siena tikriausiai bus uždaryta mažiausiai dar kelis mėnesius, skelbia šios šalies Sveikatos apsaugos ministras Adamas Vojtechas. Tiesa, vyriausybė nuo kitos savaitės leis savo piliečiams išvykti į užsienį, jei tam yra pagrįsta darbinė ar asmeninė priežastis. („Politico“)

Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūros nuogąstauja, kad karantino pabaiga paskatins dar agresyvesnius protestus ir susirėmimus gatvėse. Pastebima, kad kraštutinių kairiųjų judėjimų interneto tinklapiuose daugėja prieš policiją nukreiptų pareiškimų ir raginimų imtis atsakomųjų priemonių prieš suvaržymus. Kraštutinių dešiniųjų judėjimai taip pat pyktį kreipia į valstybės institucijas. Šalyje daugiau nei metus reguliariai vyko „geltonųjų liemenių“ protestai, juos planuojama viena ar kita forma tęsti. („Le Parisien“)

Vokietijos dienraščio „Welt am Sonntag“ apžvalgininkė Antje Schippmann negaili kritikos Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) ir ypač jos vadovui Tedrosui Adhanomui Ghebreyesusui. Anot jos, PSO pandemijos akivaizdoje pataikauja Kinijai, nepelnytai nustumia į šalį Taivaną ir nesudaro objektyvios institucijos įvaizdžio. Ji nesutinka su argumentu, kad PSO tradiciškai vengia kritikuoti konkrečias valstybes, nes būta atvejų, kuomet buvo viešai nepritariama Izraelio veiksmams. („Die Welt“)

Nepaisant griežtų karantino priemonių, Prancūzijos piliečiams leidžiama atvykti į gyvūnų prieglaudą ir pasiimti augintinį. Ši išimtis judėjimo apribojimams įsigalios ketvirtadienį, reaguojant į gyvūnų globos institucijų prašymus. („Die Welt“)

Policija taikiai nutraukė protesto akciją Berlyno centre, kurioje dalyvavo apie 300-350 žmonių. Jie piktinosi, kad karantino suvaržymai pažeidžia konstitucines teises. („Die Welt“)

Vokietijoje atliktas tyrimas rodo, kad tikroji skirtis pandemijos metu veriasi ne tarp turtingesnių ir skurdžiau gyvenančių šalies piliečių, bet tarp tų, kurie turi nuolatinį darbą, bei tų, kurie dirba savarankiškai. Pastarųjų situacija tampa vis sudėtingesnė. („Die Welt“)

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ragina neskubėti su atostogų planais. „Siūlyčiau neskubėti užsisakyti kelionių. Niekas negali tiksliai prognozuoti, kokia situacija bus liepos ar rugpjūčio mėnesiais.“ Be to, ji pridūrė, kad senjorai turėtų tikėtis bendravimo suvaržymų bent iki metų pabaigos, nes jiems kyla didelė rizika nesant vakcinos. („Bild am Sonntag“)

Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas tikina, kad šiai šaliai perėmus pirmininkavimą ES tarybai vasarą pagrindinis dėmesys bus skiriamas kovai su COVID-19. „Viena pirmųjų užduočių bus koordinuotai pašalinti kliūtis gyventojų kelionėms ir vidaus rinkai.“ Ir pridūrė, jog bus analizuojama, kaip šalys išlaikė demokratijos egzaminą: „Bet kas, kas pamins fundamentalias ES vertybes, neturėtų tikėtis be trikdžių naudotis bendrijos finansine parama.“ („Welt am Sonntag“)

Vokietijos užsienio reikalų ministerija smerkia pavienius išpuolius Vokietijos pasienio miesteliuose prieš Prancūzijos piliečius. Fiksuota, kad vietos gyventojai buvo nusiteikę agresyviai ir ragino prancūzus vykti namo. („Le Parisien“)

Europos Centrinio Banko viceprezidentas Luisas de Guindosas prognozuoja, kad karantino priemonėms tęsiantis bent tris mėnesius eurozonos ekonomika šiemet gali susitraukti net 10 proc. Kitais metais būtų laukiama augimo, bet jis nekompensuotų šiųmetinių praradimų. („La Vanguardia“, FT)