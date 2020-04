Linas Kojala. #31PandemijosDiena: kaip prancūzų turistai prasmunka į Ispaniją

Politologas, Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius Linas Kojala socialiniame tinkle „Facebook“ rašo kasdienes apžvalgas apie įvykius, susijusius su koronavirusu.

Politologas sutiko jomis pasidalyti su Delfi skaitytojais. Štai ką jis pastebėjo šeštadienį:

Suomijos epidemiologas Markku Peltonenas kritikuoja Švedijos vyriausybės viruso stabdymo politiką teigdamas, kad šioje šalyje aukų skaičius proporcingai didesnis, nei kaimyninėse valstybėse. Jis taip pat pažymi, jog Švedijoje daugiau asmenų atsiduria intensyvios terapijos skyriuose ar yra paguldomi į ligonines. (@MarkkuPeltonen)

Kinijos mokslininkai, ištyrę intensyvios terapijos skyrių bei palatą, kur buvo COVID-19 pacientai, nustatė, kad virusas gali nukeliauti atstumą iki keturių metrų. Tiesa, tyrėjai pažymi, jog mažas viruso dalelių kiekis palyginti dideliu atstumu nebūtinai yra užkrečiamas. Taip pat priduriama, kad daugiausiai viruso dalelių aptinkama ant grindų, taip pat durų rankenų, šiukšlių dėžių, lovos rėmų, gydytojų batų (nei vienas gydytojas tyrimo objekte nebuvo užkrėstas, tad atsargumo priemonės gali būti veiksmingos). (Emerging Infectious Diseases)

Ispanija skundžiasi, kad net ir karantino metu į šalį sugeba atvykti turistų iš Prancūzijos. "Nežinome, kaip jie tai padaro, nes sienos uždarytos. Jų nėra daug, bet vietiniai pastebi atvykėlius",- sakė nedidelio Ispanijos pajūrio miestelio, esančio 15 km nuo Prancūzijos, meras. Kelios atostogauti bandžiusios šeimos buvo sulaikytos ir nubaustos 600 eurų bauda. (RTL)

Apple ir Google penktadienį pranešė apie precendento neturintį bendradarbiavimą, kuriuo bus siekiama panaudoti išmaniąsias technologijas stabdant viruso plitimą. Kompanijos sutarė, kad jų operacinėse sistemose atsiras galimybė sukurti programėles, kurios Bluetooth pagalba seks, prie ko telefono vartotojas fiziškai priartėja. Jei vėliau asmuo užsikrečia virusu, jis galės pasitikrinti kelių dienų senumo informaciją ir pranešti tiems, su kuriais buvo artimame kontakte. Nors naudojama Bluetooth, o ne vietos identifikavimo paslaugos, kritikai pažymi, kad tokie metodai kelia nerimą dėl privatumo suvaržymų. (The Guardian)

Prancūzijos institucijos skaičiuoja, kad mirčių namuose skaičius kovo mėnesį buvo 9,8 proc. didesnis, nei per tą patį mėnesį praėjusiais metais. Kai kuriuose regionuose skaičius išaugo ir 44 proc. Baiminamasi, kad tą sąlygojo viruso plitimas, nes ne visi mirusieji yra ištiriami dėl COVID-19 ir vėliau įtraukiami į oficialią statistiką. (Le Parisien)

Turkija įvedė komendanto valandą, kuri truks dvi paras ir aprėps 31 regioną. Tiesa, veiks ligoninės, vaistinės, įmonės, gaminančios medicininę įrangą, pašto skyriai, gyvūnų prieglaudos, taip pat dalis maisto prekyviečių. Komendanto valanda taip pat negalios Turkijos parlamento, saugumo tarnybų, žiniasklaidos, žemės ūkio ir kelių kitų sričių darbuotojams. Opoziciją valdžiai atstovaujantis Stambulo meras Ekremas Imamoglu piktinasi, kad informaciją apie priemones vyriausybė skelbia paskutinę akimirką ir nepatikslina detalių, todėl vyrauja chaosas. Prie maisto prekių parduotuvių prieš pat komendanto valandą nusidriekė didžiulės eilės. (ahvalnews)

Kinijos vyriausybei patarinėjantys ekspertai mano, kad mokyklos šalyje gali vėl atverti duris balandžio pabaigoje. Tokias intencijas paskelbė daugelis šalies regionų, išskyrus sostinę Pekiną, kuriam taikomi papildomi reikalavimai, ir viruso stipriai paveiktą Hubėjaus provinciją. (Die Welt)

Du trečdaliai Vokietijos gyventojų pozityviai vertina šalies vyriausybės veiksmus kovoje su COVID-19 - tai 8 proc. didesnis skaičius, nei prieš dvi savaites, skelbia YouGov apklausa. Kritikų taip pat sumažėjo nuo 38 iki 27 proc. (Die Welt)

Apklausa rodo, kad apie 6 proc. Jungtinės Karalystės gyventojų - tikėtina, maždaug 3 mln. - pripažino, jog stinga maisto; per pastarąsias kelias savaites jų namų ūkyje bent vienas žmogus turėjo apriboti maisto produktų vartojimą. (YouGov, FT)

Dėl tiekimo grandinių sutrikimų, neveikiančių gamyklų ir darbo jėgos stokos, o taip pat smarkiai padidėjusios kai kurių prekių paklausos, gali pradėti stigti kai kurių prekių. JAV nuogąstaujama, kad gali pradėti trūkti nešiojamų kompiuterių, kurių tiekimas iš Kinijos vėluoja, taip pat tualetinio popieriaus, medikamentų. (New York Times)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ragina šalis neskubėti švelninti karantino priemonių, nes tai gali paskatinti atsinaujinančias viruso bangas. Be to, pažymima, kad daugėja valstybių, kuriose iki dešimtadalio užsikrėtusiųjų sudaro medicinos darbuotojai. (France24)

Škotijoje policija nubaudė jau 500 asmenų, kurie nesilaikė karantino reikalavimų. Kai kuriais atvejais pareigūnai turėdavo nutraukti vakarėlius ar kitus susibūrimus. Tiesa, pabrėžiama, kad didžioji dalis škotų reikalavimų visgi laikosi. (Daily Mirror)

Maskvos vadovai pripažįsta, kad situacija mieste darosi problematiška. Viruso užsikrėtimų skaičius per pastarąją savaitę padvigubėjo ir pasiekė apie 6,5 tūkst. Be to, pusė sergančiųjų yra jaunesni nei 45 metų. Pažymima, jog Vladimiras Putinas šiuo metu yra kiek pasitraukęs į šešėlį, o pirmose linijose iš politinių lyderių reiškiasi Maskvos meras Sergejus Sobianinas ir premjeras Michailas Mišustinas. (New York Times) Sobianinas taip pat paskelbė apie beprecedenčius apribojimus: praktiškai nevyks statybos (išskyrus ligoninių ir kitais išskirtiniais atvejais), neveiks automobilių dalijimosi paslaugos, taksi (be atitinkamos licenzijos). Be to, gyventojams, kuriems leidžiama išvykti iš namų, bus dalijami specialūs skaitmeniniai QR kodai. Neturint kodo, grės baudos.(Kommersant) Kritikai teigia, jog QR kodai atitenka nebūtinai pagal paskirtį - pvz., artimiems valdžiai asmenims. (The Moscow Times).

Baltarusijos užsienio reikalų ministras Vladimiras Makėjus teigia nesuprantąs, apie kokią pagalbą Baltarusijai kalbėjo Rusijos prezidento atstovas Dimitrijus Peskovas. "Mes patys norėtume suprasti, apie kokią pagalbą yra kalbama. Gal pagalba yra tai, jog staiga buvo užvertos sienos <...>? O gal pagalba tie penkiolika užsikrėtusių asmenų, kurie atvyko iš Žemutinio Tagilo? Dėl Dievo meilės, mes gydysime visus, padėsime visiems. Bet tokie pareiškimai turėtų būti daromi pagrįstai." Makėjus taip pat skundėsi, kad iš Rusijos gaunami testai yra tikslūs tik 60 proc. (Kommersant)

Buvęs Lenkijos mokslo ministras Jaroslawas Gowinas skelbia, kad šalyje sukurtas COVID-19 testas, kurio tikslumas - 100 proc. Artimiausiu metu Lenkijos nacionalinis sveikatos institutas tikisi pagaminti apie 150 tūkst. testo vienetų. (Politico)