Rusijoje nuo COVID-19 per parą mirė 12 žmonių, bendras aukų skaičius – 106

Rusijoje per praėjusią parą nuo koronaviruso infekcijos COVID-19 mirė 12 žmonių, o bendras protrūkio aukų skaičius šalyje išaugo iki 106, šeštadienį pranešė operatyvinis štabas, koordinuojantis šalies atsaką į pandemiją.

„Per parą mirė 12 pacientų, kuriems buvo diagnozuotas koronavirusas. Per visą laikotarpį Rusijoje mirė 106 žmonės“, – pažymima štabo paskelbtame pranešime.

Aštuoni žmonės per pastarąsias 24 valandas mirė Maskvoje, po vieną žmogų – Maskvos ir Kaliningrado srityse bei Chabarovsko ir Stavropolio kraštuose.

Be to, per parą buvo patvirtinta 1,667 tūkst. naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų.

„Per pastarąją parą Rusijoje užregistruota 1,667 tūkst. koronavirusinės infekcijos atvejų 49-iuose šalies regionuose“, – nurodė operatyvinis štabas.

Daugiausiai naujų užsikrėtimo atvejų per pastarąsias 24 valandas nustatyta Maskvoje – 1,03 tūkstančio.

Bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 13,584 tūkstančio.

„Rusijoje šiai dienai užregistruota 13,584 tūkst. koronavirusinės infekcijos atvejų 82 regionuose“, – pranešė štabas.