Kuba pasmerkė „žiaurias“ JAV sankcijas koronaviruso pandemijos metu

Kuba penktadienį pasmerkė beveik 60 metų galiojantį Jungtinių Valstijų salai taikomą embargą, kurį Havana pavadino „dar žiauresniu“ atsižvelgiant į kančias, kurias sukėlė naujojo koronaviruso pandemija.

Komunistinės vyriausybės valdoma sala susiduria su medicininių priemonių trūkumu. Šalyje jau užfiksuoti 564 koronaviruso atvejai ir 15 mirties atvejų.

„Jungtinių Valstijų ekonominė ir finansinė blokada yra nesąžiningiausia, žiauriausia ir ilgiausiai trunkanti vienos šalies kitai taikoma sankcijų sistema istorijoje, – pareiškė Sveikatos apsaugos ministerijos tarptautinių santykių direktorius Nestoras Marimonas. – Sveikatos apsaugos sistema yra labiausiai paveikta, nes tai veikia mūsų žmonių gerovę. Blokada yra dar žiauresnė ir genocidiška nei paprastai, ... kai mes neturėjome epidemijos.“

Embargas Kubai buvo įvestas 1960 metų spalio 19 dieną po to, kai Havana nacionalizavo Jungtinėms Valstijoms priklausiusias naftos perdirbimo gamyklas, o 1962 metais jis buvo pratęstas. Tai yra Šaltojo karo tarp dviejų šalių palikimas.

Jungtinės Tautos 28 metus iš eilės smerkia šias sankcijas.

1992 metais Vašingtonas leido užtikrinti, kad Kubą pasiektų vaistai, jeigu jie bus naudojami tik žmonėms. Tačiau daugelis bankų ir bendrovių baiminasi sankcijų, jeigu imsis kokios nors su sala susijusios komercinės veiklos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo kadenciją dar labiau sugriežtino embargą ir apsunkino galimybes kitoms šalims tiekti prekių į Kubą.

Kuba neseniai pasiskundė, jog Kinijos „Alibaba“ grupės padovanotų testų, kaukių ir respiratorių siunta neatvyko į šalį, nes ją gabenusi amerikiečių bendrovė išsigando, jo pažeis JAV sankcijas.

„Labai sunku nusipirkti įrangos, vaistų, kitų priemonių. Esame priversti jų pirkti iš tolimų rinkų, o dėl to kaina dvigubėja ar net trigubėja, be to, prekės daugeliu atvejų atkeliauja vėlai“, – sakė N. Marimonas.

Jo teigimu, Sveikatos apsaugos ministerija dėl sankcijų nuo 2019 metų balandžio iki 2020 metų kovo patyrė 160 mln. JAV dolerių žalą, kurios suma buvo 60 mln. JAV dolerių didesnė nei metais anksčiau.