Singapūre koronavirusu užsikrėtusių žmonių skaičius viršijo du tūkstančius

Singapūre koronavirusu užsikrėtusių žmonių skaičius viršijo du tūkstančius, per parą buvo patvirtinti 198 nauji atvejai. Tokie duomenys pateikiami penktadienį paskelbtoje kasdienėje Sveikatos apsaugos ministerijos suvestinėje.

„Dauguma naujų pacientų – darbininkai iš Bangladešo ir Indijos, gyvenę bendrabučiuose, kurie tapo viruso plitimo židiniais“, - sakoma pranešime. „Bendras infekuotųjų skaičius šalyje – 2 108, per parą jis padidėjo 198“, - patikslino žinybos atstovai. Be to, penktadienį sužinota apie septintąją koronaviruso auką Singapūre – mirė 86 metų amžiaus moteris.

Balandžio 7 d. Singapūre buvo įvestas dalinis karantinas. Uždarytos visos įstaigos, kurios nėra svarbios socialiniu požiūriu. Moksleiviai ir studentai mokosi nuotoliniu būdu. Judėjimas mieste nedraudžiamas.

Praėjusių metų pabaigoje Kinijos Uhano mieste prasidėjęs naujojo koronaviruso sukeliamo susirgimo protrūkis išplito į daugumą pasaulio šalių. Kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija jį pripažino pandemija. Naujausiais duomenimis, pasaulyje koronavirusu užsikrėtė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių, per 90 tūkstančių infekuotųjų mirė.