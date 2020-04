Dėl pandemijos prekybiniuose laivuose įstrigę 100 000 jūreivių

Dėl koronapandemijos 100 000 jūreivių įstrigę prekybiniuose laivuose – jie, kaip įprasta, nebuvo pakeisti kitomis įgulomis ir yra priversti tęsti darbą. Daugelis uostų visame pasaulyje yra paskelbę ribojimus ir taisykles, kurios draudžia išsilaipinimą ar numato kelių savaičių karantiną atvykėliams.

Be to, jūreiviai, baigę savo pamainą ir norintys grįžti į gimtinę, negali to padaryti dėl nevykdomų skrydžių. Ir todėl įgulų nariai daugiausiai nėra pakeičiami, kaip įprasta, ir lieka laivuose.

Pasaulio laivybos rūmai ir tarptautinės jūreivių profsąjungos bendru laišku kreipėsi į G20 šalių vyriausybes, prašydamos spręsti klausimą. „Įgulų pakeitimas negali būti ilgai atidėliojamas dėl humanitarinių priežasčių , taip pat dėl saugumo ir paisant darbo teisės“, - sakoma laiške.

Laikantis bendrų saugumo standartų, visiems jūreiviams esą turi būti sudaryta galimybė išlipti į krantą. Taip pat turi būti užtikrinta medicininė priežiūra uostuose. Prekybiniuose laivuose medikų nėra.