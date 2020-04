Čekijos premjeras: pirmasis kėlinys laimėtas 1:0

Čekijos premjeras Andrejus Babišas primygtinai paragino šalies piliečius dėl koronaviruso pandemijos per Velykas likti namuose ir nelankyti giminaičių. Čekija „laimėjo pirmąjį kėlinį 1:0“, tačiau ar pasiekėme galutinę pergalę, paaiškės tik per ateinančias keturias dienas, sakė jis ketvirtadienio vakarą kalboje per TV.

Čekija „laiku nutvėrė epidemiją, tačiau mes dar toli gražu nelaimėjome“, - kalbėjo vyriausybės vadovas. Galimi karantino pažeidimai esą gali blokšti viską keliomis savaitėmis atgal. A. Babišas pabrėžė, kad ribojimų būtina laikytis ir toliau. 10,6 mln. gyventojų turinčioje Čekijoje iki ketvirtadienio vakaro buvo patvirtinti 5 467 infekcijos atvejai, 112 žmonių mirė, 301 pasveiko. Šaliai praėjusiomis dienomis pavyko stabilizuoti ir sumažinti naujų infekcijų augimą. Sveikatos ministras Adamas Vojtechas sakė, kad „blogiausia jau praeityje“.

