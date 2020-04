Genomo tyrinėtojai: dauguma Niujorko „Covid-19“ atvejų yra Europos kilmės

„Covid-19“ atvejų sprogimą Niujorko mieste daugiausia sukėlė infekuoti ligoniai, atskridę iš Europos, teigia genomo mokslininkai.

JAV akademinio medicinos centro „NYU Langone Health“ tyrinėtojai išnagrinėjo 75 ligonių, kuriems buvo diagnozuotas „Covid-19“ ir kurie kovo mėnesį buvo gydomi Niujorko teritorijos ligoninėse, mėginius.

Panašu, kad maždaug du trečdaliai mėginių yra Europos kilmės, sako Adriana Heguy, medicinos centro Genomo technologijų centro direktorė. Virusas veikiausiai bus įvežtas į Niujorką iš Jungtinės Karalystės ir kelių Europos šalių, tarp jų – Prancūzijos, Austrijos ir Nyderlandų, teigia ji.

Genomo sekvenatoriai gali apytikriai nustatyti, kaip virusas plinta pasaulyje, nagrinėdami nedideles patogeno geno sekos mutacijas, kai šis perduodamas iš žmogaus žmogui. Naujojo koronaviruso atveju, kai ribonukleino rūgštį ( RNR ) sudaro apie 30 000 genetinių bazių, jis mutuoja maždaug du kartus per mėnesį.

Šios nedidelės mutacijos paprastai nekeičia viruso potencijos. Bet jos suteikia genetikos tyrėjams svarbios medžiagos siekiant išsiaiškinti, kaip per laiką virusai nežymiai kinta; be to, ši informacija leidžia mokslininkams sudaryti išsamius šeimos medžius, arba filogenezę, parodančius, kaip koronavirusas paplito iš vienos pasaulio dalies ar šalies į kitą.



Pradžia – Jungtinėje Karalystėje

Vienas iš pirmųjų A. Heguy grupės kovo pradžioje sekvenuotų atvejų buvo Ilgosios salos gyventojas, kuris niekur nekeliavo ir kurio viruso genas susietas su Anglijoje plintančiu štamu. Tai leido daryti prielaidą, kad pacientas turėjo kontaktų su žmogumi, kuris įvežė virusą iš Jungtinės Karalystės.

Tokios išvados rodo, kad net po to, kai Donaldo Trumpo administracija įvedė kelionių apribojimus iš Kinijos, virusas toliau skverbėsi į tankiausiai apgyventą JAV miestą per kasdien atliekamus skrydžius iš Europos.

Ne visi Niujorko viruso mėginiai yra Europos kilmės. Dalis jų, regis, kilę iš Jungtinių Valstijų vakarų pakrantės, kiti greičiausiai yra tiesiogiai susiję su Azija. Tai rodo, kad yra daugybė perdavimo grandinių Niujorko su priemiesčiais teritorijoje, kaip ir galima tikėtis tokio didelio masto protrūkio atveju.

Niujorko universiteto genomų centras anksčiau buvo susitelkęs ties įprastinių ligų, tokių kaip vėžys ir širdies ligos, sekos nustatymu, Bet kovo pradžioje centras persiorientavo prie faktiškai vien „Covid-19“ atvejų tyrimo.

„Galima sakyti, kone per naktį savo laboratorijas pavertėme „Covid-19“ laboratorijomis, - sakė A. Heguy. – Šiuo metu dirbame vien tik prie šio naujojo viruso.“