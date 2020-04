Kinijoje sušvelninus karantino reikalavimus žmonės tiesiog plūsta į lankytinas vietas papildyta

Šventinį savaitgalį Kinijos gyventojai užplūdo turistų lankytinas vietas ir didžiausius šalies miestus, nepaisant sveikatos priežiūros institucijų perspėjimų, kad koronaviruso pandemijos keliama grėsmė niekur nedingo, rašo CNN.

Šeštadienį, balandžio 4 d., Anhujaus provincijoje esančiame Geltonojo kalno parke padarytose nuotraukose užfiksuoti tūkstančiai vienoje vietoje esančių žmonių.

Daugelis dėvėjo veido kaukes ir nekantravo pakvėpuoti grynu oru po ne vieną mėnesį trukusių kelionių apribojimų ir griežtų karantino reikalavimų.

Kinai taip veržėsi pasiekti šią turistų pamėgtą vietą, kad 7.48 val. vietos laiku valdžios pareigūnai priėmė neįprastą sprendimą ir pareiškė, jog parke jau yra didžiausias per dieną leidžiamas lankytojų skaičius (20 tūkst.), todėl kiti nebegalės į jį patekti. Šią informaciją pranešė Kinijos nacionalinis laikraštis „Global Times“.

Overflowing with tourists, the Huangshan scenic area in Anhui, #China halts ticket sales on Apr. 5 as it reaches the daily limit of 20,000 tourists. Staff workers there say Anhui residents can enter the scenic spot for free. https://t.co/H51oEoUgXx pic.twitter.com/myljKYyYnF — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) April 5, 2020

#Huangshan Mountain, a 5-A tourist attraction in East #China's Anhui Province, closed to tourists on Sunday morning due to an overflow of tourists after it exempted its 190 yuan ($26.7) entrance fee to residents of the province to promote tourism amid #COVID19. pic.twitter.com/DAffe2zhI1 — Global Times (@globaltimesnews) April 5, 2020

Huangshan, China’s best mountain ⛰ is fully packed with visitors during this long weekend ..

It shuts down for new entrance after hitting 20000 visitors capacity

Crowd as such is a real test after travel restriction is lifted pic.twitter.com/DZXUwUYpHA

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) April 5, 2020





Tuo metu Šanchajuje esantis Bund, garsusis miesto rajonas prie upės, vėl šurmuliavo nuo turistų ir pirkėjų, nors buvo praktiškai apleistas ne vieną savaitę.

Daugelis dar visai neseniai nedirbusių restoranų, regis, taip pat nesiskundė lankytojų dėmesiu. Kai kuriuose iš jų netgi reikėjo rezervuoti vietas iš anksto.

Panašūs įvykiai klostėsi ir šalies sostinėje Pekine: vietos gyventojai būriavosi miesto parkuose ir atvirose erdvėse.

Nors Kinijos vyriausybė pamažu švelnina apribojimus, šalies sveikatos priežiūros ekspertai ragina visuomenę nepamiršti atsargumo priemonių.

Ketvirtadienį Ligų kontrolės ir prevencijos centro vyriausiasis epidemiologas Zengas Guangas „Health Times“ sakė, kad Kinijoje pandemija tebesitęsia.

„Tai ne pabaiga, o kitas etapas. Pasaulyje koronaviruso pandemija vis dar siautėja, mūsų šalyje ji taip pat nesibaigė“, – pareiškė jis.

Kaip jau rašė „Bloomberg“, nors viruso protrūkio epicentras persikėlė į Europą ir JAV, kur šiuo metu pranešama apie daugiau atvejų per dieną nei per patį Kinijos krizės piką, epidemiologai, remdamiesi kitų pandemijų pavyzdžiais, perspėja, kad Azijos milžinė gali sulaukti vėlesnių infekcijos bangų.

Šio konkretaus viruso pobūdis taip pat kelia atgijimo riziką. Šį koronavirusą sunkiau aptikti ir jis tvyro ilgesnį laiką nei tas, kuris 2003 metais sukėlė Sunkų ūminį respiracinį sindromą (SŪRS), infekavusį 8 000 žmonių, prieš išnykdamas. Dėl to bus sudėtingiau užkirsti kelią būsimoms naujos pandemijos bangoms.

Kitoms pasaulio valstybėms sukant galvą, kokiu mastu uždaryti socialinį gyvenimą, bus itin įdėmiai stebima Kinija, kur virusas pirmą kartą pasireiškė pernai gruodį; kas nutiks, kai šalis atšauks griežtą karantiną ir socialinės izoliacijos priemones, padėjusias pristabdyti protrūkį.

Kinijos priemonės – tarp jų plataus masto karantinas Hubėjaus provincijoje regione su 60 mln. žmonių, – sėkmingai padėjo nutraukti viruso plitimą likusioje šalies dalyje, sakė Davidas Heymannas, Londono higienos ir tropinės medicinos mokyklos (LSHTM) infekcinių ligų epidemiologijos profesorius.

„Nerimaujama, kas nutiks, kai jie nutrauks visas šias priemones“, – sakė profesorius. Net jei ir buvo daug daugiau koronaviruso atvejų nei oficialiai skelbė Kinijos vyriausybė, per pirmąją bangą būtų infekuota mažiau nei 1 proc. gyventojų, „daugumai žmonių Kinijoje išliekant imliems virusui“, sakė Raina MacIntyre, Naujojo Pietų Velso universiteto (Sidnėjus) biosaugumo profesorė. „Pasaulinė pandemija nebus pažabota, kol neturėsime vakcinos“, – sakė profesorė.

Sveikatos tarnybos Kinijoje pranešė apie nežymų naujų infekcijų augimą. Sekmadienį žemyninėje Kinijoje registruoti 39 nauji atvejai, para anksčiau jų buvo 30. 38 atvejai yra įvežtiniai.

Besimptomių atvejų, kai infekuotajam nepasireiškia jokie simptomai, tačiau jis gali perduoti virusą, padaugėjo iki 78 (šeštadienį 47).

Iš viso infekuotųjų Kinijoje yra 81 708, 3 331 asmuo mirė.