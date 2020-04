Turkijoje Covid-19 pražudė dar 79 gyvybes

ELTA

Foto: Zuma Press / Scanpix

Covid-19 aukų skaičius Turkijoje, oficialiais duomenimis, išaugo iki 356. Per pastarąją parą mirė dar 79 pacientai, ketvirtadienį pranešė sveikatos ministras Fahrettinas Koca. Be to, virusu užsikrėtė dar 2 456 asmenys – bendras infekuotųjų skaičius išaugo iki 18 135.

Daugiausiai užsikrėtusiųjų registruota milijoniniame Stambulo mieste. Miesto meras, opozicijos politikas Ekremas Imamoglu trečiadienio vakarą patvirtino savo reikalavimą griežčiau riboti judėjimą mieste. Iki šiol Turkijos vyriausybė draudimą palikti namus paskelbė tik vyresniems kaip 65 metų amžiaus gyventojams ir chroniškų ligų turintiems žmonėms. Turkijos medikų sąjunga (TTB) vis kritikuoja, kad medicinos personalas neturi pakankamai apsaugos. Trečiadienį pranešta, kad Turkijoje Covid-19 pareikalavo gydytojo gyvybės. 83 mln. gyventojų turinčioje Turkijoje atlikta 125 000 testų. Apie pirmąjį infekcijos atvejį šalis pranešė kovo 11-ąją.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 1 žmogus įvertino) 5.0000

Susiję straipsniai

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: