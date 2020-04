Pareiškimas buvo parengtas po to, kai pirmadienį Vengrijos parlamentas dviejų trečdalių balsų dauguma nubalsavo už tai, jog ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybei būtų leista šalį valdyti įsakais be nustatyto termino. Remiantis naujuoju įstatymu, neva melagingus ar iškreiptus faktus skelbiantiems asmenims gresia kelerių metų laisvės atėmimo bausmė, informuoja politico.eu.

„Esant šiai beprecedentei situacijai, valstybės narės pagrįstai nori priimti išskirtines priemones, kad apsaugotų savo gyventojus ir įveiktų krizę, – rašoma 13 šalių pareiškime. – Kita vertus, stipriai susirūpinome dėl teisinės valstybės principo, demokratijos ir pagrindinių teisių pažeidimų rizikos, kylančios taikant kai kurias kovos su pandemija priemones.“

Nors pareiškime Vengrija neminima, jame netiesiogiai kalbama apie ginčytinas naujojo šalies įstatymo nuostatas: „Reikia taikyti tik griežtai būtinas kovos su COVID-19 priemones; jos turi būti proporcingos grėsmei, laikinos, reguliariai nuodugniai analizuojamos bei atitikti pirmiau minėtus principus ir tarptautinės teisės normų reikalavimus. Jos neturi riboti išraiškos laisvės ar žodžio laisvės.“

Pareiškimą pasirašė Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Švedija. Šios šalys tvirtino, kad „remia Europos Komisijos iniciatyvą stebėti kovai su koronavirusu skirtas priemones ir jų taikymą“ ir ragina Bendrųjų reikalų tarybos susirinkimo metu „nagrinėti ir šį klausimą“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį išreiškė susirūpinimą dėl su koronavirusu besigrumiančios Vengrijos priimto nepaprastosios padėties įstatymo, suteikiančio nacionalistinių pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui labai plačių įgaliojimų.

U. von der Leyen, nors ir pripažino, kad ES šalims kovojant su koronaviruso pandemija gali tekti imtis neeilinių priemonių, pridūrė: „Esu susirūpinusi, kad tam tikros priemonės peržengia ribas; itin nerimauju dėl padėties Vengrijoje“.

V. Orbano partijos dominuojamas parlamentas Budapešte premjerui suteikė įgaliojimus nuo antradienio valdyti šalį dekretais, kol vyriausybė nuspręs, kad viruso sukelta krizė yra pasibaigusi.

Nepaprastosios padėties įstatymas taip pat numato laisvės atėmimą žurnalistams, jei valdžia palaikytų jų skelbiamą informaciją apie virusą ar vyriausybės pastangas suvaldyti epidemiją „melaginga“.

Vengrijos premjeras apkaltino buvusį Europos Vadovų Tarybos pirmininką „politinių žaidimų“ žaidimu. Vyriausybių sprendimas pasinaudoti koronaviruso sukelta krize valdžios perversmui suorganizuoti ir įgyvendinti būtų „politiškai pavojingas ir moraliai nepriimtinas“, teigė Europos centro dešinės politinio bloko lyderis Donaldas Tuskas, beveik atvirai užsipuolęs Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną.

Buvęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas parašė laišką Europos liaudies partijos personalui, kuriame nurodė, jog krizė neturi būti naudojama kaip pretekstas užgrobti valdžią.

„Ypatingoji padėtis arba nepaprastoji padėtis turi padėti vyriausybėms kovoti su virusu, o ne sustiprinti jų valdžią piliečių atžvilgiu, – laiške, kurį matė „Politico“ darbuotojai, dėstė D. Tuskas. – Pandemijos naudojimas ilgalaikei ypatingajai padėčiai paskelbti yra politiškai pavojingas ir moraliai nepriimtinas.“

V. Orbano pasiūlymas neribotai valdyti įsakais siekiant įveikti virusą, kuriam pirmadienį Vengrijos parlamente buvo pritarta dviejų trečdalių balsų dauguma, susilaukė kritikos iš įvairių politikų, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų respublikonų partijos narius. Visgi kol kas aukščiausieji Europos liaudies partijos, į kurios sudėtį įeina ir V. Orbano partija „Fidesz“, pareigūnai nesureagavo į situaciją Vengrijoje.

Kaltindamas D. Tuską susidėjus su liberalais ir kairiaisiais, V. Orbanas rašė: „Tie, kurie negali padėti, turėtų bent jau netrukdyti kitiems. Tai ne žaidimas. Kiekvienos valstybės narės piliečių gyvybei iškilo pavojus.“

D. Tuskas pats negali pašalinti „Fidesz“ iš Europos liaudies partijos. Tokį sprendimą turi priimti Europos liaudies partijos politinė asamblėja, kurioje dalyvauja vyresnieji partijos vadovai ir partijai priklausantys parlamentarai. Kita politinė asamblėja turi įvykti birželio mėnesį.

Regis, naujasis V. Orbano priimtas įstatymas supykdė net tuos, kurie paprastai vengdavo kritikuoti Vengrijos lyderį.

Vienas Europos liaudies partijos personalo narys atskleidė, kad naujasis Vengrijos įstatymas „suerzino“ daug Europos Parlamento (EP) narių: „Politikai raginami atsikratyti „Fidesz“. Darbuotojas taip pat sakė, jog yra nemažai D. Tuską palaikančių žmonių. Europos liaudies partijoje jis yra „gerbiamas ir mėgstamas“.

Europos Parlamento pirmininkas Davidas Sassoli taip pat pasmerkė bandymus pasinaudoti koronaviruso krize demokrtijos principų ardymui.

All EU member states have a duty to uphold and protect democracy and the founding values of our Union. Parliaments must remain open and the press must remain free. Nobody can be allowed to use this pandemic to undermine our freedoms. https://t.co/eYj1armfOl