Šalis su 1,3 mlrd. gyventojų – kaip tiksinti bomba: tik laiko klausimas, kada virusas parodys savo galią

Ari Altstedter, Ragini Saxena, Bibhudatta Pradhan, Dhwani Pandya Bloomberg

Iš tų laikų jis itin ryškiai prisimena, kaip naktimis be perstojo skambėjo telefonas. Radiologas, dirbęs ligoninėje Delio priemiestyje, kai 2015-aisiais šiaurinėje Indijoje siautė kiaulių gripas, pasakoja, kad žmonės be perstojo skambindavo prašydami paguldyti. Per aną protrūkį galiausiai buvo infekuota per 31 000 žmonių, mirė beveik 2 000, nes daugelis jų taip ir nesulaukę gydymo.

Dabar pasaulyje siaučiant dar labiau užkrečiamam naujajam koronavirusui ir baiminantis, kad jis tuoj įsigalės Indijoje, gydytojas, paprašęs neskelbti jo pavardės (nes negailėjo kritikos šaliai dėl jos nepasirengimo pandemijai), yra įsitikinęs, kad šis kartas bus dar skaudesnis. Praėjusią savaitę užsikrėtimo „Covid-19“ virusu atvejų skaičius antrojoje tankiausiai apgyventoje pasaulio šalyje augo dar sparčiau, ir rimtai sunerimta, ar Indija su savo trapia sveikatos apsaugos sistema ir nualinta ekonomika sugebėtų suvaldyti tokio masto viruso krizę, kokia kilo Kinijoje ar Italijoje. Nors Indijoje užregistruotos 29 mirtys ir tik per 1050 užsikrėtimo atvejų, ekspertai baiminasi, kad tikrieji skaičiai gali būti daug didesni, ir tvirtina, kad liga jau plinta visuomenėje. Šalies valdžia teigia, kad nėra jokių to įrodymų, ir testavimo faktiškai nespartina. Tačiau jau dabar perpildytose šalies ligoninėse susirūpinimas stiprėja. Susiję straipsniai JAV žvalgyba: Kinija sąmoningai klastojo koronaviruso susirgimų ir aukų skaičius Nyderlandų mokslininkai nustatė naują COVID-19 pranašaujantį signalą „Bloomberg News“ korespondentai kalbėjosi su daugiau kaip dešimtimi gydytojų iš visos Indijos, dirbančių tiesiogiai su viruso atvejais. Nors nė vienas iš jų nepatvirtino, kad kvėpavimo ligomis sergančių ligonių, potencialiai susirgusių „Covid-19“, skaičius smarkiai šoktelėjo, ir situacija tampa sunkiai valdoma, visi jie laikėsi vienos nuomonės: tai – tik laiko klausimas ir Indija nėra tam pasiruošusi. Indija su savo tankiai apgyventais miestais ir finansavimo stokojančia medicinos sistema tiesiog negali sau leisti daryti klaidų, kai kalbama apie koronaviruso protrūkį. Indijos premjero Narendros Modi vyriausybė, suvokdama realios situacijos rimtumą, kovo 24 dieną nurodė 1,3 mlrd. gyventojų tris savaites neišeiti iš namų – taip šalies mastu buvo įvestas didžiausias pasaulyje karantinas, nors užsikrėtimo atvejai tuomet buvo skaičiuojami tik šimtais. Nerimaujama, kad tokių priemonių gali nepakakti, o tokio didelio masto karantiną bus sunku įgyvendinti, ypač tose vietovėse, kur vargingai gyvenantys žmonės glaudžiasi ankštuose kvartaluose, ir socialinio atstumo priemonės, propaguojamos Vakaruose, čia faktiškai neįmanomos. Tačiau karantinas turi nenumatytų padarinių. Jis pakurstė masinę šimtų tūkstančių darbininkų migraciją iš miestų atgal į savo kaimus – kai kurie iš jų nukeliaudavo net 600 kilometrų pėsčiomis, kai karantino sąlygomis jų smulkių darbelių nebeliko. Toks egzodas, neregėtas nuo 1947 metų, iškart po to, kai Indija atgavo nepriklausomybę, kelia rizikų, jog infekcija paplis į krašto gilumą, atokesnius rajonus, kur medicinos įstaigos dar prasčiau aprūpintos.

Vietos žiniasklaida skelbia jau apie mažiausiai 22 aukas tarp žmonių, mėginančių pasiekti savo kaimus, kai kurie žūsta per kelių eismo įvykius, kiti – nuo ligų ar bado. Ir šis skaičius tik nedaug mažesnis už infekcijos sukeltų mirčių skaičių. Be karantino, Indija ėmėsi riboti keliautojų iš užsienio šalių srautus. Bet, pasak epidemiologų, jei šios priemonės nesustabdytų viruso plitimo, statistika gali būti stulbinama. Mičigano universiteto atliekamo tyrimo prognozėmis, iki gegužės vidurio šalyje užsikrėtusiųjų skaičius gali pasiekti 915 000 ir viršyti dabartinį visame pasaulyje nuo pandemijos pradžios oficialiai užregistruotą užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų skaičių. „Tai – tik tarpinis laikotarpis“, – sakė Anupas Warrieras, pietinio Kočio miesto infekcinių ligų specialistas. A. Warrieras sunerimo, kai į privačią ligoninę, kurioje jis dirba, buvo paguldyti 14 ligonių su simptomais, būdingais „Covid-19“, turint omeny ūmius atvejus. Visų jų testai pasirodė neigiami. „Nemanau, kad šis sėkmės ruožas ilgai truks“, – sakė jis. Indija gana anksti uždarė visus įvažiavimo punktus į šalį, užkirsdama kelią virusui plisti per užsienio keliautojus. Tokios priemonės galbūt pristabdė atvejų srautą, bet žema registruotų infekcijų statistika – žemesnė nei tokiose šalyse kaip Suomija ir Čilė – gali būti paaiškinama tuo, kad Indija nepakankamai aktyviai nustato naujus atvejus, čia testavimo reitingas – vienas iš žemiausių pasaulyje. Sekmadienio duomenimis, šalis testavo tik 35 000 žmones dėl koronaviruso, skelbia Indijos medicinos tyrimų tarybos informacija, – labai maža dalis, atsižvelgus į gyventojų skaičių. Nors atlikti testus šiuo metu leista net 113-ai vietos vyriausybinių laboratorijų ir 47-ioms privačioms laboratorijoms. Jungtinės Valstijos, kurios taip pat kritikuojamos dėl testavimo vilkinimo, kovo 26 d. duomenimis, atliko 552 000 testus, tuo tarpu Pietų Korėja, kuri pažabojo protrūkį šalyje neįvesdama masinio karantino, testavo per 320 000 žmonių. Karštuose viruso plitimo židiniuose, tokiuose kaip Kinijos Hubėjaus provincija, Italija, Ispanija ir Niujorkas, sparčiai šoktelėjus infekcijų skaičiui, ligoninės greit persipildė ligonių ir viršijo savo pajėgumus teikti intensyviąją slaugą. Dėl įrangos trūkumo gydytojai priversti rinktis, kuriems COVID-19 sergantiems pacientams gelbėti gyvybes, o kuriuos palikti mirčiai. Trūksta lėšų, ligoninės perpildytos Indija tos kritinės ribos – jei tokia ateis, – sulauks dar greičiau. Šalis 2016 metais sveikatos priežiūros sistemai skyrė vos 3,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal šį rodiklį ji visame pasaulyje užima vieną žemiausių poziciją, rodo naujausi Pasaulio banko (PB) duomenys. Pagal gydytojų slaugytojų ir ligoninių lovų skaičių Indija taip pat atsiduria reitingo apačioje. Nors privatus ligoninių sektorius auga, beveik 65 proc. gyventojų neturi sveikatos draudimo, ir tai didina spaudimą perpildytoms, nepakankamai personalo turinčioms ir kartais išties apgailėtinos būklės valstybinėms ligoninėms. „Jeigu vertintumėme koronaviruso infekcijų modelį visose iki šiol paveiktose šalyse, prognozės aiškios: skaičiai šalyje tik augs, – sakė gydytojas, gydantis „Covid-19“ ligonius verslo centru laikomame Mumbajuje. Jis paprašė neskelbti jo pavardės dėl stiprėjančios su šia liga susijusios stigmos. – Nematau priežasties, kodėl Indija turėtų būti išskirtinė.“ Iš pat pradžių tik vienai valstybinei Mumbajaus ligoninei buvo išduotas leidimas testuoti ir gydyti „Covid-19“ ligonius. Ten dirbantis gydytojas, paprašęs neskelbti pavardės, nes jam neleista kalbėti viešai, teigė priiminėjantis pacientus kiaurą parą. Žmonės laukia po septynias valandas, kad jiems būtų atliktas testas, karantino zonos perpildytos, sakė jis. Tviteryje išplatintose nuotraukose matyti nuo vėmalų užsikišusios kriauklės, surūdijusios sulankstomos lovos, benamė katė, tupinti tarp lovų. Mumbajus, kuriame gyvena per 18 mln. žmonių, regis, ruošiasi dar didesniam užsikrėtimo atvejų šuoliui. Šiuo metu ten veikia trys valstybinės ligoninės, kurioms leidžiama testuoti ir gydyti koronavirusu užsikrėtusius pacientus, ir trys karantininės įstaigos dar ruošiamos. „Mes nežinome“ Indijos nacionalinė vyriausybė tvirtina, kad vis dar nėra „Covid-19“ „vidinio išplitimo visuomenėje“ įrodymų. Anot valdžios, masinis testavimas sukeltų nebūtiną išteklių apkrovimą, testams kainuojant po 4500 rupijų (60 JAV dolerių). Pareigūnai taip pat tvirtina, kad paspartintas testavimas gali išprovokuoti paniką. Tuo tarpu gydytojai jau mato nerimą keliančių ženklų. Mehulas Thakkaras, kvėpavimo ligų specialistas, dirbantis privačioje ligoninėje ir kartu turintis savo privačią praktiką Mumbajaus priemiestyje, sakė, kad jis su savo kolegomis pastebi, kad dažnėja peršalimo ir gripo atvejų. „Galbūt tai lengvos formos „Covid-19“, bet mes dar nežinome“, – sakė jis. Indijai gresia epidemija, sunkesnė nei Irane ar Italijoje, įsitikinęs T. Jacobas Johnas, buvęs Indijos medicininių tyrimų tarybos Virusologijos pažangių mokslinių tyrimų centro vadovas, virusui paplitus tarp 10 proc. gyventojų – apie 130 mln. žmonių. T. J. Johnas nerimauja, kad karantinas įvestas per vėlai. „Padėtis beprecedentė – ir labai rizikinga, – sakė Paulas Ananthas Tambyahas, Azijos–Ramiojo vandenyno regiono Klinikinės mikrobiologijos ir infekcijų draugijos prezidentas. – Jeigu karantinas suveiks ir virusas neįsitvirtins Indijoje, yra tikimybė suvaldyti virusą viso pasaulio mastu.“

