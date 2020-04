Lėktuvas „Antonov-124“ su „medicininėmis kaukėmis ir medicinine įranga“ naktį išskrido į JAV, teigiama pranešime. Tačiau daugiau su siuntiniu susijusių detalių jame nenurodoma.

Gynybos ministerijos paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip krovininis dėžių prikrautas lėktuvas trečiadienio rytą ruošiasi pakilimui iš netoli Maskvos esančios karinės aviacijos bazės.

🇷🇺🇺🇸 Following phone talk between Presidents #Putin & @realDonaldTrump #Russia sends largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies (masks + equipment) to #US to help fight #COVID19 pandemic, save lives of American citizens. 🤝 The plane is en route #RussiaHelps pic.twitter.com/efeSK78cuB