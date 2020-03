„Stebuklas“ Kinijoje – drąsuoliai kariai niekaip netampa viruso aukomis

JAV stebėtojai iš pradžių sukritikavo pirminį vangų Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos atsaką į praėjusių metų pabaigoje kilusį koronaviruso protrūkį. Tačiau, kai kariuomenė į Uhaną ir kitus miestus pasiuntė medikų ir kito paramos personalo, kritika kiek aptilo.

Pastaruosius du mėnesius kariškiai su krize kovoja prieškalinėse linijose ir įgijo tokį patį vaidmenį, kokį suvaidino kilus 2002-2004 metų SARS krizei bei 2008 metais Sičuane įvykus žemės drebėjimui, kuomet pakenkta itin apkrautoms vietos sveikatos apsaugos sistemoms.

Dabar kyla klausimas, ar Kinijos kariuomenė sako tiesą dėl jos personalo gebėjimo atsilaikyti prieš virusą. Kovo 3 dieną Kinijos gynybos ministerijos atstovas pareiškė, kad maždaug 2 mln. karių turinčioje Kinijos armijoje nėra nė vieno užsikrėtusio kario, ir pabrėžė kariuomenės gebėjimą imtis efektyvių apsaugos priemonių (pavyzdžiui, didelių susibūrimų vengimo).

Visa tai skamba labai neįtikimai. Vargiai galima patikėti, kad nuo praėjusių metų pabaigos šalyje siaučiantis virusas aplenkė Kinijos armiją. Jeigu Kinijos kariuomenė slepia infekcijos atvejus, tai būtų laikoma silpnumo, o ne pasitikėjimo ženklu.

Prezidento Xi Jinpingo vadovavimo laikotarpiu Kinijos kariuomenė kultivuoja pasitikėjimo ir ryžto įvykdyti pačias pavojingiausias užduotis įvaizdį. Toks pasitikėjimas demonstruojamas tiek vietinei, tiek ir tarptautinei auditorijai, kuriant įmantrius į kariuomenę viliojančius reklaminius filmus, statant kino filmus, tokius kaip „Wolf Warrior 2“, ar rengiant grandiozinius karinius paradus. Vaizdai, kuriuose užfiksuota, kaip pastaruosius du mėnesius į Uhaną drąsiai atvyksta kariai, kurie patys niekaip netampa viruso aukomis, tik patvirtina Kinijos kariuomenės naratyvą, jog ji yra jėga, su kuria reikia skaitytis. Net ir virusui.

Xi Jinpingas Foto: Sipa / Scanpix

Oficialus Kinijos tvirtinimas, kad kariuomenėje nėra užsikrėtusiųjų koronavirusu, netruko tapti tikru penu gandams Honkonge. Čia skelbiama, kad netoli Uhano esančioje Kinijos kariuomenės oro desanto būstinėje maždaug 200 karių buvo karantinuota, nes vienas jų užsikrėtė virusu. Taip pat kalbama, kad Hainano saloje buvo izoliuota 300 karių, kai virusu užsikrėtė vienas povandeniniame laive tarnavęs karys.

Kiti sako, kad virusas sparčiai plinta tiek oro pajėgose, tiek ir sukarintose policijos pajėgose, dėl to, esą, daugelyje vietų kariniam personalui įrengta „izoliacijos namų“.

Honkongo bulvarinės spaudos pranešimus reikėtų vertinti atsargiai, nes kai kurie tokie teiginiai gali būti perdėti, išpūsti ir tiesiog pramanyti. Žinoma, yra net kelios priežastys įtarti, kad Kinijos kariuomenė iš tiesų gali slėpti mažiausiai kelis užsikrėtimo atvejus.

Juk tai būtų ne pirmą kartas, kai Kinija panašiomis aplinkybėmis slepia informaciją. Pavyzdžiui, SARS krizės metu Pekinas iš pradžių neigė, kad tarp karių yra užsikrėtusiųjų. Ir tik kai pranešėjas iš Kinijos kariuomenės Vakarų spaudai atskleidė, kad karinėse ligoninėse gydoma šimtai karių, Kinijos pareigūnai pakeitė plokštelę. Galiausiai Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino, kad SARS virusu buvo užsikrėtę maždaug 8 proc. Kinijos karių.

Be to, reikia nepamiršti ir karių koncentracijos netoli Uhano, tapusio viruso protrūkio žemyninėje Kinijoje epicentru. Pačiame mieste ir aplink jį bazuojasi desantininkų pajėgos, rezervinis priešlėktuvinės artilerijos divizionas, visų keturių pajėgų akademijos bei 2016 metais įkurtas Jungtinių logistinių paramos pajėgų depas – pagrindinis bendro pobūdžio išteklių tiekėjas visai kariuomenei. (Visa tai atspindi Uhano kaip svarbios geležinkelių kryžkelės statusą). Todėl vargiai tikėtina, kad tokiame kariniame mieste nariai, įskaitant rezerve esančius ir kitą karinį personalą, kuris kontaktuoja su civiliais ir aktyviai tarnaujančiais kariais, išleistais Pavasario festivalio atostogų, kariai viruso per stebuklą ėmė ir išvengė.

Sunku patikėti, kad, atsižvelgiant į tai, kiek Kinijos kariuomenės medikai kovoja su pandemija, visi jie infekcijos išvengė. Pasak Kinijos žiniasklaidos, į Uhaną buvo pasiusta daugiau nei 10 tūkst. Kinijos kariuomenės sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant daugiau nei 4 tūkst. žmonių, kurie dirba savadarbėse ligoninėse. Kiti vaidina svarbų palaikomąjį vaidmenį ir kontaktuoja su vietos gyventojais. Kinijos nacionalinė sveikatos komisija patvirtino, kad koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 3 tūkst. civilių medikų, o daugiau nei tuzinas jų mirė. Todėl labai abejotina, kad kariuomenės medikai, slaugės ir techniniai darbuotojai yra gerokai geriau įgudę išvengti viruso už savo civilinius kolegas.

Infekcijos kariuomenėje plitimas signalizuotų apie tebesančias kliūtis Kinijos kariuomenės kelyje į skaidrumą. Kinijos pareigūnai giriasi vis labiau skaidrėjančia kariuomene ir neseniai paskelbė ilgą dokumentą apie kariuomenės modernizavimą. Tačiau JAV mokslininkai mano, kad geriausiu atveju Kinijos kariuomenės skaidrumas yra netolygus. Ir viena to kliūčių yra Kinijos kariuomenės tendencija vengti dalintis gėdinga informacija su civiliais lyderiais, ar net prasta komunikacija tarp atskirų Kinijos kariuomenės dalių.

Pastaroji buvo viena iš slaptumo SARS krizės metu priežasčių. Šiandien Kinijos kariuomenės pareigūnai, žinantys apie šalies prezidento norą atleisti visus, netinkamai valdančius krizę, veikiausiai slepia informaciją apie užsikrėtimo kariuomenėje atvejus, kad išvengtų konflikto su aukščiausiais lyderiais, jeigu šie sužinotų apie tokias spragas.

Dar viena kliūtimi skaidrumui yra manymas, kad atskleidusi daug pakenkti galinčios informacijos apie savo spragas kariuomenė smarkiai nukentėtų tiek namuose, tiek ir tarptautinėje arenoje.

Namuose Pekinas naudoja kariuomenę ne tik kaip įrankį kovoje su pandemija, bet ir kaip priemonę nuraminti nerimaujančius gyventojus. Neseniai oficialiame Kinijos kariuomenės laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis su antrašte „Kariuomenė atvyko!“, kuriame giriamasi, kad „Kinijos Komunistų partijos vedama liaudies armija yra tarsi tviskanti liepsna, suteikianti liaudžiai pasitikėjimo, stiprybės ir vilties“. Patvirtinimas, kad kariuomenėje plinta liga, smarkiai pakenktų šiai žinutei ir iškeltų daugiau klausimų apie partijos sugebėjimą suvaldyti krizę: jeigu žlunga paskutinė gynybos linija, kas tuomet?

Foto: Zuma Press / Scanpix

Kalbant apie užsienį, Pekinas yra priklausomas nuo kariuomenės kaip priemonės atgrasyti konkurentus ir atsakyti į jų provokacijas. Viena iš aiškiausių Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos žinių yra ta, kad krizė iš tiesų sustiprino jos pasirengimą, nes suteikė tūkstančiams karių realaus pasaulio patirtį. Toks argumentas iš dalies yra pagrįstas. Tačiau tuo pat metu pripažinus, kad užsikrėtusiųjų yra ir tarp karių (ypač tokiuose kovos daliniuose kaip desantas ar povandeniniai laivai), gerokai pakenktų tam argumentui ir, bent jau Pekino požiūriu, galėtų suteikti regioniniams priešininkams daugiau drąsos reikšti pretenzijas į Pietų ar Rytų Kinijos jūras, ar dar kaip nors kitaip išnaudoti krizę savo naudai.

Visgi Kinijos kariuomenė nėra visiškai akla ir nesuvokianti savo silpnųjų vietų. Viena iš išimčių yra Kinijos kariuomenės vadų ir štabo pareigūnų pripažinimas, jog jie nesugebėjo pasiruošti ateities karams. Tai yra tema, kuria daug kalbama karinėje žiniasklaidoje siekiant kovoti su atsainiu nusiraminimu ir paskatinti teigiamų pokyčių. Tačiau kariuomenė, pavyzdžiui, šiuo metu neteikia informacijos apie dabartinius atskirų dalinių komplektavimo rodiklius.

Informacijos slėpimas, susijęs su tokiais atvejais kaip SARS ar galbūt dar praėjusiais metais kilusiu koronaviruso protrūkiu, dar kartą parodo Kinijos kariuomenės nenorą atskleisti informaciją, galinčią sumažinti pasitikėjimą dabartiniu jos gebėjimu reaguoti į vidaus krizes ar atgrasyti užsienio priešininkus.

Toks požiūris iš esmės skiriasi nuo Jungtinių Valstijų kariuomenės, kuri jau paskelbė detalios informacijos apie užsikrėtimo atvejus tarp amerikiečių karių. Nors, žinoma, yra tam tikrų informacijos atskleidimo apribojimų dėl privatumo ar nacionalinio saugumo priežasčių, o santykinis atvirumas atspindi tiek efektyvų koordinavimą tarp civilių ir kariškių, tiek ir pasitikėjimą kariuomenės gebėjimu efektyviai veikti ypatingai sunkiu metu.

Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos poreikis demonstruoti atsparumą dabartinės krizės akivaizdoje turėtų būti vertinamas nerimo dėl savo gebėjimo vykdyti kitas misijas ir tuo metu kovoti su krize šalies viduje įrodymas. Tokia išvada leidžia manyti, kad Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos dar laukia ilgas kelias „pasaulinės klasės“ kariuomenės link, apie kurią kalba Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.