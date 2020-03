Mirė iškilus lenkų kompozitorius Krzysztofas Pendereckis

Sulaukęs 86 metų amžiaus, sekmadienį mirė garsus lenkų kompozitorius, pedagogas ir dirigentas Krzysztofas Pendereckis.

Remiantis pranešimais, vienas garsiausių pasaulio kompozitorių K. Pendereckis mirė po ilgos ligos gimtajame Krokuvos mieste.

„Po ilgos ir sunkios ligos mirė K. Pendereckis – vienas puikiausių Lenkijos muzikantų, pasaulinis autoritetas klasikinės muzikos srityje“, – skelbė Lenkijos kultūros ministerija.

K. Pendereckis per ilgą savo karjerą dirbo su simfoniniais orkestrais JAV, Europoje ir kitur. Kompozitorius apdovanotas įvairiais apdovanojimais, tarp kurių – penki „Grammy“ apdovanojimai.

Kompozitorius yra parašęs daugybę kamerinių ir religinių kūrinių, jo muzika skambėjo ir garsiuose Holivudo filmuose, tarp jų – Williamo Friedkino filmas „Egzorcistas“ (The Exorcist), Stanley’io Kubricko „Švytėjimas“ (The Shining), Davido Lyncho „Laukinė širdis“ (Wild at Heart), Martino Scorcesės „Kuždesių sala“ (Shutter Island) ir kiti.

K. Pendereckis gimė 1933 metais. Jis mokėsi Krokuvos muzikos akademijoje, tuo pačiu studijavo filosofiją, meno istoriją ir literatūrą.