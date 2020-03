Trumpas svarsto galimybę paskelbti karantiną trijose valstijose

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį sakė svarstąs galimybę paskelbti karantiną Niujorko valstijoje, labiausiai šalyje paveiktoje koronaviruso epidemijos.

Vis dėlto valstybės vadovas nepaminėjo, kokie konkrečiai suvaržymai galėtų būti įvesti.

„Norėčiau pamatyti NY karantinuotą, nes tai yra karštasis židinys – karantinuoti Niujorką, Naująjį Džersį, galbūt dar vieną ar dvi kitas vietas, kai kurias Konektikuto dalis“, – išvykdamas iš Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas.

Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo, anksčiau šeštadienį pasikalbėjęs su D. Trumpu, sakė, kad šis klausimas per diskusijas nebuvo aptartas.

„Nežinau, ką tai reiškia, – per spaudos konferenciją sakė gubernatorius. – Nežinau, kaip tai galėtų būti teisiškai įgyvendinta. Be to, medicinos požiūriu, nežinau, ką tuo pasiektumėte.“

„Tačiau galiu jums pasakyti – man tai nė kiek nepatinka. Netgi nesuprantu, kas tai yra – man tai nė kiek nepatinka“, – pabrėžė A. Cuomo.

Kaip rodo Johnso Hopkinso universiteto duomenys, iki šiol Niujorko valstijoje užregistruota daugiau kaip 52 tūkst. koronaviruso infekcijos COVID-19 atvėjų, mažiausiai 728 žmonės mirė.