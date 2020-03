JAV kosminės pajėgos atliko savo pirmąją misiją

Jungtinių Valstijų naujosios Kosminės pajėgos ketvirtadienį atliko savo pirmąją nacionalinio saugumo misiją, pasiuntusios į orbitą itin saugaus karinio ryšio palydovą, nors dėl koronaviruso pandemijos didelė šalies dalis yra paralyžiuota.

Bendrovės „Lockheed Martin“ pagamintas Pažangusis ypač aukšto dažnio (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) palydovas buvo paleistas iš Kanaveralo kyšulio Floridoje 16 val. 18 min. vietos (22 val. 18 min. Lietuvos) laiku. Jį iškėlė nešančioji raketa „Atlas V551“.

Palydovas AEHF-6 yra šeštasis ir paskutinysis „Lockheed Martin“ AEHF spiečiaus narys.

Penktadienį apie 6 val. Lietuvos laiku jis turėjo pasiekti geostacionariąją orbitą ir prisidėti prieš kitų penkių to paties tipo palydovų, kurie buvo paleisti 2010–2019 metais.

Ši palydovų grupė užtikrina „pasaulinius, patvarius, apsaugotus ryšių pajėgumus strateginiam vadovavimui ir taktiniams koviniams vienetams, veikiantiems antžeminėse, jūrų arba oro platformose“, – nurodė „Lockheed Martin“.

Be to, jie užtikrina „aukštajai vadovybei išliekančius ryšio su karinėmis pajėgomis liniją per bet kokio lygio konfliktą, įskaitant branduolinį karą“.

Ši sistema pasižymi aukšto lygio signalų šifravimu, maža aptikimo ir perėmimo galimybe, yra atspari elektroninėms kovos priemonėms ir pajėgi veikti net ir pasireiškiant elektromagnetiniams trikdžiams, sukeliamiems branduolinių sprogimų, pridūrė bendrovė.

Baltieji rūmai apie naujųjų Kosminių pajėgų įkūrimą pranešė gruodį. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kosmosas tampa „naujausia pasaulyje karybos sritimi“.