Juoda diena Ispanijai: dar šoktelėjo mirusiųjų skaičius, iš ligoninių – šokiruojantys vaizdai

Ispanijoje per parą mirus dar 655 koronavirusu užsikrėtusiems žmonėms epidemijos aukų bendras skaičius ketvirtadienį pasiekė 4 089, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šis paros aukų skaičius yra 19 proc. didesnis už skelbtą trečiadienį.

Tuo metu bendras patvirtintų susirgimo COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 56 188.

Ispanija pagal mirusių pacientų, užsikrėtusių COVID-19, skaičių dabar yra antra pasaulyje po Italijos.

Pasirodė šokiruojančių vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti pacientai, gulintys ant grindų Madrido ligoninėse ir laukiantys medikų apžiūros. Vieni jų kosti, kiti yra prijungti prie deguonies balionų.

This is a hospital in Spain. If the medical services of a rich country can be overwhelmed like this, what would happen to poor Uganda? Solution: prevention. Strictly follow @MinofHealthUG instructions on social distancing, avoid congested places, move only when necessary pic.twitter.com/cfdTKq3OQs — Andrew M. Mwenda (@AndrewMwenda) March 24, 2020



Daugybė kitų pacientų su veido kaukėmis sėdi eilėmis ant kėdžių. Keli iš jų prijungti prie lašelinių. Vaizdo įrašus, kurie buvo užfiksuoti Infanta Leonor ligoninėje ir Severo Ochoa de Leganes ligoninėje, vietos žiniasklaida paskelbė siekdama paraginti žmones likti namuose ir laikytis socialinės distancijos reikalavimų.



This is what a hospital in Madrid looks like #QuedateEnCasa pic.twitter.com/hfYQlfs7Fh — Eoin O'Malley (@AnMailleach) March 22, 2020



Severo Ochoa de Leganes ligoninė patvirtino nebepriimanti daugiau pacientų, nes yra maksimaliai apkrauta, rašo laikraštis „El Mundo“.

Bendrosios darbuotojų profsąjungos atstovas Javieras Garcia pasakė leidiniui, kad ligoninės skubiosios pagalbos skyrius triskart viršija savo pajėgumus, o tai reiškia, kad dauguma ligonių negauna lovų – jiems tenka daugiau nei 30 valandų sėdėti ant plastikinių kėdžių.

Jis tęsė: „Šįryt mačiau žmogų ant grindų, tarp dviejų kėdžių. Emociškai tai matyti labai sunku.“



Ispanų gydytojai verkdami pasakoja socialiniuose tinkluose, kad yra priversti atjungti pagyvenusius ligonius nuo dirbtinio kvėpavimo aparatų ir prijungti prie jų jaunesnius pacientus. Pagyvenę pacientai nežino, kad jų laukia tokia mirtis, ir kad jie jau išbraukti iš gyvenimo, nes yra veikiami raminamųjų preparatų.



#Spain "Doctors in #España🇪🇸 with tears in their eyes tell how people over 65 must have their respirators removed to give it to the younger people suffering . Seniors are sedated so they don't suffer. " #CoronavirusPandemic #CoronaVirusUpdates

pic.twitter.com/rClbMGD353 — Michael Welling (@WellingMichael) March 21, 2020



Vienos iš didžiausių Madrido ligoninių skubiosios pagalbos skyriuje Danielis Bernabeu pasirašė vieno paciento mirties liudijimą ir iškart suskubo gelbėti kitą, kuris duso.

Gydytojai nebespėja apžiūrėti kiekvieno paciento, žmonės miršta laukiamuosiuose, nes smogus pandemijai trūksta medikų, rašo „Bloomberg“.

Kadangi Ispanijos sostinėje kai kurios laidojimo paslaugų įstaigos nebeveikia, o morguose nebeliko vietų, mirusiųjų kūnai laikomi pagrindinėje miesto čiuožykloje.

Kaip telefonu papasakojo D. Barnabeu, intensyviosios pagalbos skyriai perpildyti, tad galioja naujos taisyklės – vyresnio amžiaus pacientai turi būti aukojami siekiant išgelbėti jaunesnius, kurių išgyvenimo galimybės didesnės.

„Šis senukas kitomis aplinkybėmis būtų turėjęs šansų išgyventi, – sako jis. – Bet dabar jų tiek daug, visi miršta vienu metu.“

Iš 17 pastatų sudarytoje La Paz ligoninėje, kurioje dirba D. Barnabeu, skubiosios pagalbos skyriuje antradienį vienu metu apžiūros laukė 240 sergančiųjų.

Gydytojai nevilki apsauginių kostiumų – tik medvilninius chalatus ir kaukę. Jiems rekomenduojama išlaikyti metro atstumą nuo pacientų, bet tai neįmanoma.

„Bendradarbiai suserga vienas po kito, – sako D. Barnabeu. – Aš radiologas, neturėčiau būti skubiosios pagalbos skyriuje, tačiau privalau padėti kolegoms.“

Ispanijos sveikatos ministerija pripažino, kad neturėjo galimybių atlikti užtektinai testų, kad sukontroliuotų užkrato plitimą.

Tuo tarpu gydytojams ir slaugytojams telieka improvizuoti, į ligonines plūstant sergančiųjų srautams. Vieni jų rankas apsivynioja šiukšlių maišais, kad apsisaugotų nuo užkrato. Viena slaugytoja iš Vitorijos miesto ligoninės skubiosios pagalbos skyriaus praeitą savaitę pasakė, kad apsauginiai plastikiniai akiniai yra tokios prastos kokybės, kad medikai vargiai pro juos ką įžvelgia.

Ispanijos parlamentas pritarė vyriausybės prašymui dviem savaitėms pratęsti nepaprastąją padėtį, leidusią imtis beprecedenčių karantino priemonių koronaviruso infekcijos plitimui sulėtinti.

Parlamentui uždegus žalią šviesą, vyriausybė galės pratęsti griežtas visuotinio karantino priemones iki balandžio 11 dienos. Vyriausybė nepaprastąją padėtį paskelbė kovo 14-ąją.

Ministrų kabinetas paprašė dviem savaitėms pratęsti nepaprastąją padėtį, pastarosiomis dienomis smarkiai išaugus mirties nuo koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejų skaičiui.

Šalyje COVID-19 diagnozuota 49 515 asmenų, 3 647 žmonės mirė. Pagal mirčių skaičių Ispanija jau aplenkė Kiniją, šios pandemijos pirminį židinį.

Į parlamento posėdį susirinko mažiau nei 50 iš 350 įstatymų leidėjų, likę balsavo iš namų, siekdami sumažinti riziką užsikrėsti.