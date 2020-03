Rinkas užtvindė netikri vaistai nuo koronaviruso

Milijonai padirbtų preparatų, medicinos prietaisų ir kaukių, parduodamų kaip tariami vaistai nuo naujojo koronaviruso, „užtvindo“ rinkas, kurias ištiko medikamentų stygius, trečiadienį perspėjo Europos policijos tarnyba.

„Padirbtų ar standartų neatitinkančių prekių platinimas yra pagrindinė nusikalstamos veiklos sritis, susijusi su COVID-19 pandemija“, – sakė Europolo atstovas Janas Op Gen Oorthas.

Pastarosiomis savaitėmis nuo lentynų šluojami milijonai produktų, kurie, kaip melagingai tvirtinama, gali išgydyti COVID-19 ar apsaugoti nuo šią ligą sukeliančio koronaviruso.

„Padirbinėtojai pasinaudoja šia padėtimi, užtvindydami mūsų rinkas padirbtomis prekėmis, reaguodami į stygius“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė J. O. G. Oorthas.

Kovo pradžioje 90 šalių teisėsaugos pareigūnų įvykdė Europolo remiamą operaciją, per kurią konfiskavo 4,4 mln. vienetų neteisėtų vaistų.

Operacijos „Pangea“ metu pareigūnai taip pat konfiskavo beveik 34 tūkst. chirurginių kaukių ir išardė 37 organizuoto nusikalstamumo grupuotes. Buvo suimta maždaug 121 įtariamasis.

Be to, per reidus buvo užblokuota 2 500 nuorodų į produktus, susijusius su COVID-19, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, internetinėse parduotuvėse ir reklamose.

Tarp padirbtų medikamentų buvo tokių preparatų kaip antivirusiniai vaistai, antibiotikai, paracetamolis, ibuprofenas ir priešmaliariniai vaistai, tokie kaip chlorokvinas ir hidroksichlorokvinas, kuriuos kai kurie pardavėjai ketino parduoti kaip vaistus nuo COVID-19.

Taip pat prekiaujama netikromis vakcinomis nuo naujojo koronaviruso, sanitarijos priemonėmis ir diagnostiniais testais, pranešė Europolas.