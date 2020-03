Japonijos atvejis glumina ekspertus: laukia sprogimas?

Japonija buvo viena iš pirmųjų šalių, be Kinijos, kuriai smogė koronavirusas, ir dabar ji yra viena iš mažiausiai jo paveiktų tarp išsivysčiusių valstybių. Tokia eiga glumina ekspertus.

Priešingai nei Kinija, įvedusi drakoniškas izoliacijos priemones, ar Europa, paskelbusi masinį karantiną, ar didieji JAV miestai, nurodę žmonėms izoliuotis, Japonija neįvedė jokio lokdauno. Nors esama sutrikimų, kuriuos sukėlė mokyklų uždarymas, daugelio žmonių gyvenimas teka įprasta vaga. Tokijo traukiniai piko valandomis ir dabar pilni, restoranai tebeveikia.

Lieka išsiaiškinti: ar Japonija išvengė kulkos, ar vis dar tebėra jos taikiniu. Vyriausybė tvirtina taikanti agresyvias priemones, skirtas nustatyti grupinius ligos atvejus ir pažaboti viruso plitimą, kurios, anot jos, padėjo užtikrinti, kad šalies užsikrėtimų virusu atvejų skaičius, tiek bendras, tiek vienam gyventojui, būtų žemiausias tarp išsivysčiusių šalių.

Kritikai tvirtina, kad Japonija ne per daug aktyviai atliekanti koronaviruso testus. Anot jų, galbūt taip yra dėl to, kad Japonija, kuri liepą ruošiasi rengti Tokijo Olimpines žaidynes, siekia išlaikyti žemą infekcijų statistiką.

Pradinė lėta Japonijos reakcija į viruso protrūkį, kaip ir į situaciją „Diamond Princess“ kruiziniame laive – kas penktas laive buvęs žmogus užsikrėtė, kol jis buvo karantinuojamas Jokohamoje, – ir sprendimas neblokuoti nuo pat pradžių keliones iš Kinijos sukėlė daug kritikos ir pakurstė spėliones, jog šalis gali tapti „antruoju Uhanu“. Tokios kovos su virusu priemonės kaip mokyklų uždarymas ir masinių renginių atšaukimas dabar, lyginant su tuo, ko ėmėsi kitos šalys, atrodo išties menkos.

Bet kovo 18 dienos duomenimis, Japonijoje buvo užregistruota šiek daugiau nei 900 patvirtintų atvejų – neįskaitant kruizinio laivo. Tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje tuo pačiu laiku užsikrėtimo atvejų skaičius viršijo 7000, o Italijoje – artėjo prie 36 000. Kaimyninėje Pietų Korėjoje, kuri aktyviai ėmėsi tirti gyventojus, nuo vasario pabaigos smarkiai šoktelėjus užsikrėtimų skaičiui, kovo 18 d. duomenimis, užfiksuota apie 8 500 atvejų, bet naujų infekcijų čia palaipsniui mažėja.

Tokijuje, vienoje iš tankiausiai apgyventų pasaulyje metropolio zonų, užsikrėtimų skaičius sudarė 0,0008 proc. gyventojų. Šiaurinė pagrindinė Hokaido sala, slidininkų pamėgtas ir skaudžiausiai paveiktas Japonijos regionas, dabar jau atšaukia nepaprastąją padėtį, sumažėjus naujų užsikrėtimų skaičiui.

Kenjis Shibuya, Londono King's koledžo profesorius ir buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos politikos vadovas, mato dvi galimybes: arba Japonija pažabojo viruso plitimą susikoncentravusi ties grupiniais ligos atvejais, arba protrūkiai dar bus nustatyti.

„Abu scenarijai yra galimi, bet aš spėju, kad Japonijos laukia sprogimas ir kad ji labai greitai neišvengiamai pereis nuo plitimo ribojimo fazės iki vadinamojo „piko atidėjimo“ etapo, – sakė jis. – Atliekamų tyrimų skaičius auga, bet nepakankamai.“

Ankstyvas aliarmas

Tas faktas, kad Japonija yra artima Kinijos kaimynė, galbūt padėjo sukelti aliarmą, kai liga buvo pasiekusi labiau kontroliuojamą stadiją. Sausio pabaigoje, netrukus po to, kai Japonijoje buvo nustatytas pirmasis infekuotas asmuo, nebuvęs Kinijoje, biuruose ir parduotuvėse kaipmat atsirado dezinfekcinio skysčio, šoktelėjo kaukių pardavimai, žmonės ėmė uoliai laikytis visų pagrindinių sveikatos apsaugos priemonių. Visa tai galbūt padėjo Japonijai išlygtini infekcijų kreivę.

„Japonijai pasisekė, kad tik labai nedidelis „SARS–CoV–2“ atvejų skaičius buvo įvežtas į šalį, ir jie, regis, vis dar koncentruojasi tam tikrose lengviau sukontroliuojamose vietovėse, – sakė Laurie Garrett, straipsnių apie pasaulinę sveikatą amerikiečių autorė, minėdama oficialų koronaviruso pavadinimą.

Nepaisant viruso užkrečiamumo, kovo 9 d. vyriausybės paskirtos komisijos ataskaitoje teigiama, kad apie 80 proc. atvejų, nustatytų Japonijoje, infekcija nebuvo perduota. Bet vis dar nesutariama, kodėl taip yra, ir vis stipriau abejojama, ar ta pati vyriausybė, kuri sulaukė itin reto priekaišto iš JAV sveikatos priežiūros institucijų dėl nesugebėjimo suvaldyti protrūkį kruiziniame laive „The Diamond Princess“, renkasi teisingą kovos su koronavirusu strategiją.

„Nemažai grupinių infekcijos atvejų nustatyta gana ankstyvoje stadijoje“, – kovą publikuotoje ataskaitoje teigia komisija. Šalies premjeras Shinzo Abe citavo komisijos išvadas, kai šeštadienį kalbėjo, esą Japonijoje dar nėra būtinybės skelbti nepaprastosios padėties.

Galimas daiktas, Japonija turi keletą tik jai būdingų privalumų, tokių kaip kultūra, kur rankų paspaudimai ir apsikabinimai nėra tokie įprasti kaip kitose Didžiojo septyneto (G7) valstybėse. Be to, pagal rankų plovimo praktiką ji lenkia Europos šalis.

Sezoninio gripo atvejų skaičius mažėja septynias iš eilės savaites, tuo metu, kai koronavirusas plinta, ir tai leidžia manyti, kad Japonijoje galbūt rimtai atsižvelgiama į būtinybę imtis kelių pagrindinių priemonių stabdyti infekcinių ligų plitimą. Tokijo metropolito infekcinių ligų stebėjimo centro duomenys rodo, kad gripo atvejų šiais metais yra mažiau nei įprastai, visos šalies mastu atvejų skaičius yra žemiausias, rodo duomenys, renkami nuo 2004 metų.



Sustiprintos koncentracijos zonos

Japonija sukoncentravo savo priemonių pajėgumus, bet patikrino tik apie 5 proc. visų žmonių, testuotų kaimyninėje Pietų Korėjoje, nepaisant didesnio gyventojų skaičiaus. Bet situacija Italijoje, kuri aktyviai tikrino žmones, kol ligoninės tapo perpildytos, taip pat verčia susimąstyti.

„Mirtingumas Italijoje tris kartus didesnis nei Japonijoje, – sakė Yoko Tsukamoto, Hokaido sveikatos mokslų universiteto infekcijų kontrolės profesorė. – Viena iš priežasčių ta, kad jeigu jums bus atliktas testas, būsite karantinuoti, o tai reiškia, kad jiems neužteks lovų gana nesunkiems ligoniams.

Japonija trečiadienį patikrino per 15 000 žmonių, ir nors vengiama tikrinti tuos, kurie neturi simptomų ar nėra turėję kontaktų su viruso nešiotoju, sergamumo lygis siekia 5,6 procento. Palyginimui, Pietų Korėjoje šis rodiklis siekia apie 3 proc., tačiau Italijoje – 18 proc. Bet Japonijoje sunki kova pažaboti infekciją vis dar tęsiasi.

„Labai sunku nustatyti kiekvieną atvejį, nes labai daug infekcijų pasireiškia švelnia forma. Viruso plitimo stabdymas Honkonge ir Singapūre vykdomas agresyviomis atvejų nustatymo priemonėmis, – sakė Benas Cowlingas, Honkongo universiteto epidemiologijos profesorius. – Mano prognozėmis, atvejų skaičius Japonijoje turėtų palaipsniui augti dėl tylaus viruso plitimo visuomenėje.“

Japonijos pareigūnai tvirtina pasitikintys savo testavimo tvarka. Nematome būtinybės naudoti visų testavimo pajėgumų, vien dėl to kad jų turime, – antradienį per spaudos konferenciją kalbėjo šalies sveikatos ministerijos pareigūnas Yasuyukis Sahara, – Taip pat nemanome, kad būtina tikrinti žmones vien dėl to, kad jie nerimauja.“

Jeigu Japonijoje ir įvyks užsikrėtimų šuolis, ji , ko gero, yra geriau pasirengusi nei daugelis šalių–partnerių šuoliui atlaikyti. Ji turi trylika ligonių lovų tūkstančiui žmonių, tai aukščiausias rodiklis tarp Didžiojo septyneto šalių ir daugiau nei tris kartus viršija analogišką rodiklį Italijoje, Jungtinėse Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje, rodo Pasaulio banko (PB) duomenys.

Net jeigu Japonija nesuskaičiuoja visų infekuotų atvejų, ligoninėse vietų netrūksta, o plaučių uždegimų atvejų šuolio nefiksuojama, teigia sveikatos pareigūnai. Nors šalies premjeras sustiprino sienų kontrolę, vyriausybės ekspertų komisija ketvirtadienį pareiškė, jog neatmetama galimybė nuo balandžio, kada prasidės nauji mokslo metai, atidaryti mokyklas tose vietovėse, kur nėra naujų patvirtintų atvejų.

„Mes darysime visa, kas įmanoma, kad sustabdytume koronaviruso protrūkį“, – valdančiajai partijai pareiškė premjeras Sh. Abe.