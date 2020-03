Ispanijoje – makabriškas „blogiausiam“ besirengiančių medikų scenarijus

Vienu iš koronaviruso židinių Europoje tapusioje Ispanijoje užsikrėtimų skaičius per parą išaugo 18 procentų. Nors šalyje taikomos išskirtinės karantino priemonės, šalies medikai pateikė fantasmagoriškai skambančius skaičiavimus, kas galėtų nutikti, jei viruso plitimo sustabdyti nepavyks.

Trečiadienį oficialiais duomenimis užsikrėtimų kiekis Ispanijoje pasiekė beveik 14 tūkst., o bendras mirties atvejų skaičius jau padidėjo iki 558. Kaip informavo šalies Sveikatos apsaugos ministerija, per parą diagnozuotų susirgimų skaičius išaugo 2538 atvejais, o dėl koronaviruso jau yra diagnozuotos 558 mirtys.

Kaip ir kitose viruso itin stipriai paliestose šalyse, Ispanijoje vyrauja nemenkas chaosas. Nors gatvės ir ištuštėjo, kai kurios uždaromis zonomis paverstos patalpos tapo tikrais mirties kalėjimais.

Delfi jau rašė apie šiurpų atvejį Madride. Trečiadienį, po viešų mirusiųjų artimųjų pareiškimų, kad „žmonės krenta kaip musės“, Ispanijos tarnybos pradėjo tyrimą dėl įvykių privačiuose „Monte Hermoso" globos namuose.



Juose per pastarąją savaitę jau numirė mažiausiai 20 senyvo amžiaus žmonių, o dar bent 75 yra diagnozuotas koronavirusas. Iš viso šiuose globos namuose gyvena apie 200 senjorų. Žiniasklaidai išplatinus informaciją apie košmarišką situaciją šioje įstaigoje, Madrido valdžia išskyrė papildomų resursų ir globos namams išsiuntė papildomą paketą sanitarinių priemonių.

Trečiadienį paaiškėjo, kad dramatiška situacija susiklostė ir dar vienuose senų žmonių priežiūra užsiimančiuose globos namuose Sorijos mieste. Ten per pastarąsias 17 dienų mirė net 11 gyventojų (vien per praėjusį savaitgalį – 9), tačiau, oficialiais vietos valdžios duomenimis, iš jų tik 1 – nuo koronaviruso infekcijos.

Kitos mirtys neva fiksuotos dėl „įprastinių aplinkybių“. Visgi šia pateikiama informacija visuomenę įtikinti sudėtinga, nes globos namų personalas neturėjo galimybių visiems savo gyventojams atlikti testų dėl koronaviruso infekcijos, todėl liga oficialiai negalėjo būti diagnozuota.

Elmundo.es trečiadienį publikavo Ispanijos intensyvios priežiūros gydytojų ir slaugų organizacijos (UCI) paviešintus duomenis. Remiantis amerikiečių sukurta programa FluSurge 2.0, dvi Ispanijos medikus vienijančios asociacijos (Semicyuc ir Seeiuc) atliko tyrimą, prognozuojantį, kokias paskemes Ispanijai gali turėti nevaldomai plintanti koronaviruso epidemija.

Anot profesionalų, ši programa buvo sukurta analizuoti galimą gripo pandemijos plitimą, tačiau šiuo atveju ji buvo pritaikyta koronaviruso pandemijos tyrimams ir pateikė prognozes, kiek asmenų gali būti hospitalizuota, kiek gali mirti, kokiam žmonių kiekiui prireiks plaučių ventiliacijos tuo atveju, jei virusas šalyje sparčiai plis ir toliau, o pritaikytos apsaugos priemonės neduos naudos.

Skaičiai – šokiruojantys. Prognozuojama, kad ligai plintant tuo pačiu tempu ir didėjančia kreive, per 12 savaičių Ispanijos ligoninėse gali atsidurti 278 435 asmenys, o mirtis ištiks 55 987 žmones. Programa pateikė ir optimistiškiausią bei įmanomą blogiausią variantą, jei ligos plitimo pristabdyti nepavyks. Optimistiškiausiu atveju mirti gali 36 tūkst., pesimistiškiausiu šis skaičius gali išaugti iki 87 tūkst. mirčių.

Prognozuojama, kad pati blogiausia bus 7-oji pandemijos savaitė, per kurią į ligonines bus paguldyta per 41 tūkst. asmenų (daugiau nei po 6,5 tūkst. per dieną). Tuo metu šalies ligoninėse jau bus užimta per 74 proc. vietų.

„O šiuo metu mes esame tik pirmoje ar antroje pandemijos plitimo savaitėje“, – informuoja medikai. Prognozuojama, kad tą savaitę daugiau nei 9 tūkst. hospitalizuotų asmenų prireiks intensyvios pagalbos, o daugiau nei 5 tūkst. žmonių – plaučių ventiliacijos. Tai reiškia, kad nei intensyvios pagalbos vietų skaičiaus, nei plaučių ventiliacijos aparatų Ispanijoje žmonėms neužteks. Tokia situacija susidarys tuo atveju, jei ligos plitimas sieks 35 proc.

Tyrimo metu pateiktas ir dar vienas scenarijus tuo atveju, jei ligos augimo tempas per artimiausias 8-12 savaičių siektų 25 proc. Tuo atveju per šį laikotarpį į ligonines dėl koronaviruso plitimo turėtų būti paguldyta 198 882 asmenys, o mirtis ištiktų 39 990 asmenų.

Tiesa, kaip pažymi vienas iš UCI korrdinatorių Pedro Rascado, šie skaičiai yra tik orientaciniai, nes niekas nėra garantuotas dėl tolesnio viruso plitimo tempo, o duomenys pateikiami remiantis teorine statistika. Anot jo, ši informacija skirta tam, kad medicinos įstaigos galėtų kuo įmanoma geriau pasiruošti galimai laukiančiai krizei, o į prognozuojamą mirčių skaičių šiuo metu dėmesio kreipti nereikėtų.

„Aš labai tikiuosi, kad šalyje taikomos priemonės duos naudą ir viruso plitimą pavyks pristabdyti“, – pažymėjo jis.

Šiuo metu didžiausias koronaviruso židinys Ispanijoje yra Madridas, kuriame diagnozuota 5637 ligos atvejai. Šalies sostinėje dėl ligos jau mirė 390 asmenų.

Mirties nuo koronaviruso atvejų skaičius Europoje viršijo skaičių Azijoje

Mirties nuo koronaviruso atvejų skaičius Europoje pirmą kartą viršijo skaičių Azijoje, trečiadienį rodo iš oficialių šaltinių naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys.

Iki trečiadienio 11 val. Grinvičo (13 val. Lietuvos) laiku Europoje buvo užregistruotas mažiausiai 3 421 mirties atvejis. Azijoje, kur Kinija buvo pradinis pandemijos epicentras, užregistruoti 3 384 atvejai.

Daugiausia mirties atvejų Europoje – 2 503 – užregistruota Italijoje.

Johnso Hopkinso universitetas trečiadienį paskelbė, kad bendras užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu skaičius pasaulyje viršijo 200 000.

Universiteto kaupiami duomenys rodo, kad šiuo metu užsikrėtusiųjų yra 201 634, o 82 032 žmonės pasveiko.

Taip pat užfiksuotos 8 007 mirtys.

Daugiausia patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu atvejų yra Kinijoje, Italijoje, Irane, Ispanijoje ir Vokietijoje, o daugiausia aukų virusas pareikalavo Kinijoje, Italijoje, Irane, Ispanijoje ir Prancūzijoje.