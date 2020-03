Trumpas: atidėti JAV rinkimus – nebūtina

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad atidėti rinkimus dėl koronaviruso krizės „nebūtina“, nors Ohajo gubernatorius paragino antradienį valstijoje turinčius vykti prezidento rinkimų kampanijos pirminius rinkimus nukelti vėlesniam laikui.

„Atidėti rinkimus nėra labai geras dalykas, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas. – Manau, atidėti nebūtina.“

Antradienį pirminiai balsavimai vyks trijose kitose valstijose – Arizonoje, Floridoje ir Ilinojuje. Jie yra dalis proceso, per kurį išrenkami partijų kandidatai, turintys varžytis per prezidento rinkimus lapkritį. D. Trumpas per juos tikisi užsitikrinti antrąją kadenciją.