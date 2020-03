Pasaulyje koronaviruso aukų padaugėjo iki 6,5 tūkst., užsikrėtė per 168 tūkst.

Pirmadienį visame pasaulyje naujuoju koronavirusu užsikrėtusiųjų skaičius pasiekė 168 tūkst., aukų padaugėjo iki 6,5 tūkst., o pasveikusiųjų – iki beveik 77 tūkst., pranešė kinų laikraštis „South China Morning Post“.

Leidinys elektroniniu būdu skaičiuoja mirusius ir pasveikusius pacientus, remdamasis oficialiais atitinkamų šalių duomenimis.

Palyginti su tuo pačiu laiku sekmadienį, susirgusiųjų skaičius pasaulyje padidėjo daugiau nei 15,8 tūkst., o mirusiųjų – 709.

Kaip pranešė Kinijos valstybinis sveikatos apsaugos komitetas, šalies žemyninėje dalyje per pastarąją parą buvo nustatyti 14 atvejų, kai pacientai mirė nuo naujojo koronaviruso sukeliamos pneumonijos. Be to, liga COVID-19 diagnozuota dar 16 neseniai susirgusių žmonių, tarp jų – 12 atvykusiųjų iš užsienio.

Mirusiųjų skaičius visose kitose pasaulio šalyse taip pat 84 atvejais viršijo mirčių skaičių Kinijoje, kuris pirmadienį pasiekė 80 860.

Italijoje koronaviruso aukų padaugėjo iki 1 809. Iš viso šalyje dabar yra 24,7 tūkst. užsikrėtusiųjų – tai yra 3,5 tūkst. atvejų daugiau nei sekmadienį.

Irane nustatyti 13,9 tūkst. užsikrėtimo atvejų (724 žmonės mirė), Pietų Korėjoje – 8,2 tūkst. (75), Ispanijoje – 7,8 tūkst. (288), Vokietijoje – 5,8 tūkst. (13), Prancūzijoje – 5,4 tūkst. (127), JAV – 3,6 tūkst. (68), Šveicarijoje – 2,2 tūkst. (14), Japonijoje (įskaitant Jokohamoje karantinuotą kruizinį laivą) – 1,5 tūkst. (31), Didžiojoje Britanijoje – 1,3 tūkst. (35), Norvegijoje – 1,2 tūkst. (trys), Švedijoje – 1 tūkst. (trys).