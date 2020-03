Iranas paskelbė apie 43 naujus mirties nuo koronaviruso atvejus

Iranas pirmadienį pranešė apie 43 naujus mirties nuo koronaviruso atvejus.

Bendras mirties atvejų šalyje skaičius padidėjo iki 237.

Be to, per pastarąsias 24 valandas šalyje nustatyti 595 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 7 167, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Alireza Vahabzadehas.



2 394 pacientai, kuriems buvo patvirtintas koronavirusas, pasveiko, pridūrė patarėjas.