Daugiau kaip penkerius metus aukų artimieji ragino patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už reisu MH17 skridusio Malaizijos oro linijų „Malaysia Airlines“ lėktuvo „Boeing 777“ numušimą 2014 metais, pareikalavusį visų orlaivyje buvusių 298 vyrų, moterų ir vaikų gyvybių.

Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs lėktuvas buvo numuštas Rusijoje pagaminta raketa, virš prorusiškų separatistų kontroliuojamos Rytų Ukrainos dalies. Lėktuvui sudužus nuolaužos ir lavonai išsibarstė didelėje teritorijoje.

The MH17 trial is now underway in The Hague. Live stream here: https://t.co/5SAnFJ2Nqq