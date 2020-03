Graikų policija panaudojo ašarines dujas prieš migrantus, bandžiusius prasiveržti pro tvorą. Migrantai atsakydami svaidė akmenis, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Rimtis greit buvo atkurta, bet šimtai migrantų taikiai sėdėjo priešais vartus skanduodami „taika“, „laisvė“ ir „atidarykite vartus“.

Prie sienos išdygo tūkstančių migrantų stovyklos, kai Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas praėjusią savaitę paskelbė, kad jo šalis nebetrukdys migrantams keliauti į ES.

Daug žmonių sakė, kad yra spaudžiami išvykti.

„[Turkų kariškiai] pasakė mums, kad jei nevyksim prie sienos,... būsim priversti grįžti [į tėvynę], o žmonės nenori grįžti, nes neturi jokių gerų galimybių, nieko nėra“, – AFP sakė iranietis Ali.

VIDEO: At the point of a gun, Turkish police - one wearing insignia of the fascist Grey Wolves - seen forcing Iranian migrants to get off a bus and attempt perilous sea crossing to #Greece 🇬🇷. pic.twitter.com/bQ0lRuUsfB #UlkuOcaklari #fascism #turkey 🇹🇷 #Erdogan #Idlib #Iran 🇮🇷 #EU