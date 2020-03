Vatikane užfiksuotas pirmas koronaviruso atvejis, darbas čia laikinai nutrauktas papildyta

Vatikane užfiksuotas pirmas užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejis. Tai penktadienį pranešė „Reuters“, remdamasi Šventojo Sosto spaudos tarnybos vadovu Matteo Bruniu.

Susirgusiojo tapatybė neatskleidžiama. Gautomis žiniomis, darbas mieste-valstybėje buvo laikinai nutrauktas, kad būtų galima dezinfekuoti patalpas.

„Šiandien buvo nutrauktas visų medicinos paslaugų teikimas Vatikano sveikatos apsaugos ir higienos direkcijos ambulatorijoje, kad būtų galima atlikti sanitarinį patalpų apdorojimą po to, kai išvakarėse vienam iš pacientų buvo nustatytas koronavirusas“, - sakoma pranešime. Bet greitosios pagalbos skyrius tęsia darbą.

„Direkcija perduoda visą informaciją kompetentingoms Italijos institucijoms, taip pat vykdo numatyta medicinos protokolą“, - pridūrė M. Brunis.

Vatikano atvejis prisideda prie 3858, užfiksuotų Italijoje nuo epidemijos protrūkio pradžios. Šalyje koronaviruso aukų skaičius išaugo iki 148.

Vatikano atstovai nepatikslina, kam konkrečiai nustatytas koronavirusas. Kasdien į miestą-valstybę dirbti atvyksta iki 2 tūkstančių žmonių. Be to, keli šimtai šeimų, tarp jų – šveicarų gvardiečiai, iš viso apie 500 žmonių, gyvena Vatikane.

Iki šiol Vatikane nebuvo imtasi jokių griežtesnių ribojamųjų priemonių dėl koronaviruso plitimo, nors tikintiesiems per sekmadienio pamokslą Šv. Petro aikštėje buvo rekomenduota laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip metro) nuo vienas kito. Kol kas nebuvo ribojamas ir Vatikano muziejų lankymas.

Naujojo koronaviruso Covid-19 sukelto susirgimo protrūkis buvo užfiksuotas praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Uhano mieste, kuriame gyvena 12 milijonų žmonių.

Pasaulio sveikatos organizacija pripažino jį tarptautinio masto nepaprastąja situacija. Be Kinijos, infekuotųjų rasta daugiau kaip 80-yje šalių.

Kinijos valdžia iki šiol patvirtino daugiau kaip 80,5 tūkstančio užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, daugiau kaip 3 tūkstančiai infekuotųjų jau mirė.

Už Kinijos ribų užsikrėtusiųjų skaičius pasiekė beveik 15 tūkstančių, 267 žmonės mirė.

„Reuters“ antradienį skelbė, kad popiežiui Pranciškui buvo atliktas testas dėl naujojo koronaviruso, o jo rezultatai neigiami.

Anksčiau 83 metų pontifikas dėl negalavimo nedalyvavo kai kuriuose renginiuose. Šis faktas koronaviruso plitimo fone sukėlė spekuliacijų žiniasklaidoje.

Praėjusią savaitę portale „MCM News“ pasirodė publikacija apie galimą žmonių iš artimiausios popiežiaus aplinkos užsikrėtimą koronavirusu ir karantiną Vatikane. Šventojo Sosto spaudos tarnyba pavadino šią informaciją neatitinkančia tikrovės.

Popiežius Pranciškus piligrimams, susirinkusiems į tradicinį sekmadienio palaiminimą, paskelbė, kad dėl peršalimo atšaukia savo dalyvavimą savaitės trukmės dvasinėse rekolekcijose viename kaime prie Romos.

Tai yra pirmas kartas per jo septynerių metų popiežiavimą, kai Pranciškus praleidžia savo kasmetines dvasines rekolekcijas Gavėnios pradžiai paminėti. Tokios rekolekcijos yra būdingos jėzuitams, kuriems Pranciškus priklauso.

83 metų pontifikas, jaunystėje netekęs dalies plaučių dėl kvėpavimo takų ligos, praėjusią savaitę atšaukė keletą oficialių audiencijų dėl peršalimo. Šventojo Sosto spaudos tarnyba pavadino tai „lengva liga“, bet kitų detalių nepateikė.

Italija ketvirtadienį pranešė, kad per pastarąją parą mirė dar 41 naujuoju koronavirusu užsikrėtęs žmogus, tad šis protrūkis šalyje jau pareikalavo iš viso 148 žmonių gyvybių.

Be to, ketvirtadienį paskelbtas per parą mirusių pacientų skaičius yra didžiausias nuo protrūkio Italijoje pradžios.

Šalyje taip pat užfiksuotas iki šiol didžiausias naujų užsikrėtimo atvejų skaičius - susirgimas COVID-19 per parą buvo diagnozuotas 769 žmonėms. Bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 3 858.

