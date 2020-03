Tai ketvirtadienį pareiškė Turkijos VRM vadovas Süleymanas Soylu, apsilankęs kontrolės poste Turkijos ir Graikijos pasienyje.

„Jie (Graikijos pareigūnai) vėl mėgino išstumti pas mus 4,9 tūkstančio žmonių. Tai vienas didžiausių pažeidimų. Mes dislokuojame pasienyje tūkstantį specialiojo dalinio pareigūnų, kad tam būtų užkirstas kelias. Jie bus viskuo aprūpinti. Vien tik iš Edirnės provincijos (sieną su ES) perėjo 137 tūkstančiai žmonių“, – sakė ministras televizijos kanalui NTV.

Anot jo, „Graikijos valdžia nusimelavo“, o pasaulyje „niekas nenori pasmerkti tokių žmogaus teisių pažeidimų“.

Ministras pabrėžė, kad „Turkija netrukdo migrantams, kurie savo noru vyksta į Graikiją“. Pasak jo, Graikijos pareigūnai naudoja ginklus prieš pabėgėlius, nenorėdami jų įsileisti į savo teritoriją, ir „stengiasi išstumti žmones (iš buferinės zonos) atgal į Turkiją“.

S. Soylu pridūrė, jog buvo incidentų, kai į Turkijos teritoriją atskriedavo graikų paleistos dujų granatos.

Turkijos pareigūnai trečiadienį pareiškė, kad nuo graikų ugnies prie Turkijos ir Graikijos sienos, kur nuo praėjusios savaitės susirinko tūkstančiai migrantų, vienas migrantas žuvo.

„Šeši vyrai buvo sužeisti panaudojus kovines kulkas“, – sakė Turkijos šiaurės vakaruose esančios Edirnės gubernatoriaus biuras.

Pranešime priduriama, kad vienas šių vyrų vėliau dėl patirtų sužeidimų mirė. Graikija trečiadienį kategoriškai paneigė Turkijos pareiškimą, kad graikai prie sienos kovinėmis kulkomis šaudė į migrantus.

„Aš tai kategoriškai neigiu“, – žurnalistams sakė Graikijos vyriausybės atstovas Stelijas Pecas, kai jo buvo paklausta apie Turkijos tvirtinimus.

Vasario pabaigoje po susirėmimo su Sirijos armija, per kurį žuvo 36 turkų kariškiai, Turkija nusprendė nebestabdyti pabėgėlių iš Sirijos, kurie stengiasi pakliūti į ES.

Atėnai kaltina Ankarą organizuotu migrantų permetimu ir praneša, kad nuo kovo pradžios pereiti Graikijos sieną mėgino beveik 25 tūkstančiai žmonių.



Turkijos vyriausybė pranešė, kad svarsto galimybę atverti sienas sirų pabėgėliams iš Sirijos šiaurės vakarinės Idlibo provincijos. Tuomet šie pabėgėliai galėtų toliau keliauti į Europos Sąjungą, ketvirtadienį sakė Turkijos vidaus reikalų ministras Süleymanas Soylu.

„3,5 milijonai žmonių Idlibe ir Turkijos pasienyje dabar patiria sunkumus. Nežmoniškas režimo elgesys turės pasekmes: ir ten atsivers vartai ir galiausiai visi leisis į Europą“, – sakė jis. Ir dar pridūrė: „Tai nėra grasinimas ar šantažas“. Taip Turkijos vidaus reikalų ministras sakė žurnalistams Turkijos-Graikijos pasienyje.



Alfredas Hackensbergeris ir Muratas Bay iš Karaagac pasienio punkto vokiečių leidiniui „Die Welt“ pateikė matę tokią situaciją:

„Lauk iš autobuso, greitai!“ – šaukia turkų kareivis, vilkintis civiliais rūbais pabėgėliams, sėdintiems autobuse.

„Eikit prie pasienio upės, pasijudinkit, lauk!“

Kai keleiviai priešinasi, kareivis grasindamas išsitraukia pistoletą.

„Jokių atsikalbinėjimų, baigta“, – įsako jis.

„Prie upės turkų kariškiai valtimi nugabens jus į Graikiją.“

Viena moteris autobuse prašo atsižvelgti į vaikus ir leisti toliau važiuoti. Tačiau kareivio neperkalbėsi.

„Ar tai mano kaltė, jei turit tiek daug vaikų?“

Šią sceną galima matyti vaizdo įraše, kuris nuo trečiadienio kursuoje tviterio paskyroje. Panašu, kad tai – autentiški vaizdai. Daugeliui pabėgėlių Turkijos saugumo pajėgos daro panašų spaudimą, versdamos juos kirsti sieną su Graikija.

„Policininkai mums pasakė, arba mes jus deportuosim atgal į Iraną, arba jūs lipsit į autobusą, kuris nugabens jus į pasienį“, – pasakoja jaunas vyriškis iš Irano, esantis kelyje su savo penkių asmenų šeima.

„Prieštarauti nebuvo prasmės.“

Turkish policemen are putting a fence near the Greek Turkish boarders, in order to prevent the immigrants return to Turkey.