Įšaldytos Kremliaus kritiko Navalno ir jo šeimos narių sąskaitos bankuose papildyta 13.23

Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas antradienį pranešė, kad pareigūnai įšaldė visas jo ir visų jo šeimos narių, įskaitant tėvus, sąskaitas bankuose.

„Visos sąskaitos blokuotos“, – parašė A. Navalnas socialiniame tinkle „Twitter“.

Jo atstovė spaudai Kira Jarmyš naujienų agentūrai AFP sakė, kad sąskaitos buvo įšaldytos vykdant tyrimą dėl pinigų plovimo A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo (FBK) atžvilgiu.

Tuo metu Kremlius atsisako komentuoti šį klausimą.

„Kremlius nedirba su Rusijos Federacijos piliečių banko sąskaitomis, todėl šis klausimas ne mums“, – žurnalistams atsakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas, su kuo susijęs sprendimas užblokuoti A. Navalno ir jo šeimos narių banko sąskaitas.

Savo tinklaraštyje A. Navalnas parašė, kad užblokuotos visos jo, jo žmonos, vaikų ir tėvų banko sąskaitos. Jo teigimu, sąskaitose nurodoma 75 mln. rublių (1 mln. eurų) skola.

„Minus 75 milijonų“ suma aiškiai nurodo FBK bylą“, – tvirtina jis.

A. Navalnas sakė, kad jo dukra, besimokanti Stanfordo universitete, daugiau neturi lėšų be tų, kurios buvo užblokuotose sąskaitose. Be to, dėl šio sprendimo jo tėvai pensininkai negali gauti pensijų.

„Tai gana nemalonu, neneigsiu. Mano tėvai – pagyvenę žmonės, pensininkai“, – rašė jis savo tinklaraštyje.

„Mano vaikas vienas studijuoja kitame planetos gale – ji buvo palikta be kapeikos“, – pridūrė jis.

Taip pat A. Navalnas sakė nebegalintis naudotis savo taupomąja sąskaita.

Pernai vasarą Rusijos tyrėjai pradėjo tyrimą dėl pinigų plovimo aukas iš visuomenės renkančiame A. Navalno fonde, kaltindami jį priimant nelegaliai gautas lėšas.

Rugpjūtį Maskvos teismas įšaldė 75 mln. rublių fondo ir jo darbuotojų sąskaitose.

Taip pat užblokuotos ir FBK direktoriaus Ivano Ždanovo šeimos narių banko sąskaitos.

Be to, FBK teisės skyriaus vadovas Viačeslavas Gimadi A. Navalnui pranešė, kad Kremliui artimas oligarchas Olegas Deripaska dėl kol kas nežinomų priežasčių padavė jį į teismą, opozicijos lyderį cituoja Rusijos leidinys „Vedomosti“.

Rusijos pareigūnai nekart yra kaltinę A. Navalno fondą finansiniais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimą ir nelegalių aukų priėmimą, ir įšaldę jo sąskaitas.

Pernai prieš rugsėjo 8-osios vietos valdžios rinkimus A. Navalnas ir jo bendražygiai surengė virtinę protestų Rusijos sostinėje, pareigūnams atsisakius įregistruoti rinkimams į Maskvos dūmą daug populiarių opozicijos kandidatų.

Per tas protesto akcijas buvo reikalaujama laisvų ir sąžiningų rinkimų, bet policija ėmėsi griežtų priemonių demonstrantų atžvilgiu, daug jų buvo sulaikyta, o keliems jų skirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės už policininkų užpuolimą mitingų metu.