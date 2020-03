Erdoganas nori naujų paliaubų Sirijoje, Assadas sako esąs pasiryžęs atremti Turkijos puolimą

Turkija nori naujų paliaubų Sirijos Idlibo regione, esančiame netoli sienos su Turkija, kur Rusijos remiamos Sirijos vyriausybės vykdomas nuožmus puolimas privertė beveik milijoną žmoną palikti namus ir bėgti sienos su Turkija link.

Pasak Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano, per vėliau šią savaitę vyksiantį jo susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu metu jis viliasi pasiekti susitarimą dėl paliaubų Sirijos šiaurės vakaruose.

„Ketvirtadienį vyksiu į Maskvą aptarti pokyčių Sirijoje. Viliuosi, kad jis (Putinas) imsis ten reikiamų priemonių, tokių kaip paliaubos, ir mes rasime šio reikalo sprendimą“, – teigė R. T. Erdoganas.

Suintensyvėjus kovoms tarp Turkijos ir Sirijos pajėgų karo draskomos Sirijos Idlibo regione, išaugo įtampa.

Turkija, remianti tam tikras grupuotes paskutinėje sukilėlių kontroliuojamoje tvirtovėje Idlibe, turi Idlibe stebėjimo postus pagal 2018 m. susitarimą su Rusija.

Sekmadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai per antskrydį Sirijoje žuvo dešimtys Turkijos karių, Turkija patvirtino, kad pradėjo plataus masto karinę operaciją prieš Sirijos prezidento Basharo al-Assado pajėgas, bet teigė, kad nesiekia tiesioginės konfrontacijos su Rusija.

„Nesiekiame susigrumti su Rusija. Mūsų vienintelis tikslas – sustabdyti Sirijos režimo žudynes, radikalias grupuotes, civilių perkėlimą“, – sakė Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras.

Kremlius pirmadienį patvirtino, kad kovo 5 d. numatytas R. T. Erdogano vizitas Maskvoje, bet tuo pačiu tvirtino, kad turi būti išsaugotas Sirijos teritorinis vientisumas, padarydamas užuominą į Turkijos pajėgų buvimą Sirijoje.

Kovų suintensyvėjimas Idlibe pakurstė susirūpinimą dėl naujos migrantų krizės Europoje, nes Ankara pareiškė, kad atveria savo duris migrantams ir pabėgėliams, norintiems vykti į Europą. Šimtai migrantų ir pabėgėlių išskubėjo Turkijos sienų su Graikija ir Bulgarija link.

Po 33 savo šalies karių žūties Turkija pareiškė, kad daugiau negali padėti Sirijos pabėgėliams, ir teigė, kad Europos Sąjunga (ES) nesuteikė pagalbos, kurią žadėjo 3,6 mln. Turkijoje priimtų sirų pabėgėlių.

Damaskas sako esąs „pasiryžęs atremti“ Turkijos puolimą



Sirijos vyriausybė pažadėjo atremti Turkijos pajėgų puolimą šalies šiaurės rytuose, pakilus įtampai tarp Damasko ir Ankaros.

„Sirija yra pasiryžusi atremti akivaizdžią Turkijos agresiją“, – valstybinė Sirijos naujienų agentūra SANA cituoja šaltinį Užsienio reikalų ministerijoje (URM).

Tai esą „užbaigs visas Turkijos intervencijas ir apsaugos Sirijos žemių vientisumą ir vienybę“, teigė šaltinis.

Nuo gruodžio Sirijos prezidento Basharo al-Assado režimo pajėgos vykdo paskutinio Sirijos sukilėlių bastiono Idlibo puolimą, kur Turkija remia kai kurias sukilėlių grupes.

Dėl šio puolimo beveik milijonas Idlibo provincijos gyventojų buvo priversti bėgti iš savo namų.

„Šiam puolimui neišvengiamai lemta žlugti, ypač kalbant apie jo (Turkijos puolimo) paramą teroristų grupuotėms“ Idlibe, sakė šaltinis.

Sirijos URM šaltinis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę pasmerkti Turkijos puolimą.

Sekmadienį Turkija patvirtino pradedant karinę operaciją Sirijos šiaurės rytuose. Karinė operacija pradėta po to, kai per Sirijos vyriausybinių pajėgų antskrydį žuvo 34 turkų kariai.

Karą Sirijoje stebinčios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) duomenimis, nuo penktadienį per Turkijos antskrydžius ir apšaudymus žuvo per 90 Sirijos vyriausybinių pajėgų karių.