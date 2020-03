Rusijos ir Kinijos pasienyje – gyvenimas „be panikos ženklų“. Bet viskas ne taip, kaip atrodo

Vos už kelių kilometrų nuo sienos su Kinija, iš kur po visą pasaulį pradėjo plisti naujasis koronavirusas, atokiame Rusijos Chabarovsko regione praktiškai nematyti jokių akivaizdžios panikos ženklų. Prie pagrindinės miesto geležinkelio stoties „Chabarovsk 1“ galima pamatyti vos kelis, o kartais ir nė vieno, apsauginę veido kaukę dėvinčio asmens, nors vietos pareigūnai ir griežtai reikalauja jas dėvėti visus 500 tūkst. gyventojų turinčio miesto vietinius, turinčius bet kokį kontaktą su kitais asmenimis.

Stoties viduje, kur tokios kaukės darbuotojams neseniai tapo privalomos, bent pusė jų tokios apsauginės priemonės neturi.

„Šiandien vėlavau į darbą, tai neturėjau laiko pasiimti kaukės. Tiesą sakant, nelabai suprantu, kam jų reikia“, – sako Aleksandras Baženovas, dirbantis stoties bagažo saugojimo skyriuje, ir priduria manantis, kad tai beprasmiška.

Chabarovske nenustatytas nė vienas viruso atvejis, tačiau epidemijos padariniai juntami ir čia, ypač kenčia viešbučių verslas, priklausomas nuo turistų iš Kinijos, kurių, nutraukus tiesioginius skrydžius, nebeliko. Kiti teigia, kad mieste sustiprėjo ksenofobinės nuotaikos, ypač po to, kai po skrydžio iš Pietų Korėjos buvo karantinuota 20 turistų iš Kinijos.

Nerimas dėl koronaviruso apėmęs kone visą pasaulį – kiekvieną dieną sulaukiama žinių apie vis naujus susirgusiųjų atvejus.

Rusija apie pirmuosius du koronaviruso atvejus (susirgo du Kinijos piliečiai) pranešė sausio 21-ąją. Atvejai užregistruoti Užbaikalės regione, esančiame už tūkstančio kilometrų į vakarus nuo Chabarovsko, kuris taip pat ribojasi su Kinija, ir Tiumenėje, turinčioje sieną su Kazachstanu, teigia Rusijos vicepremjerė Tatjana Golikova.

Abu kinai pasveiko ir iš ligoninės paleisti namo. Trys Rusijos piliečiai gydomi Rusijoje – jie virusą pasigavo kruiziniame laive Japonijoje, teigia pareigūnai.

Jau nekalbant apie grėsmę žmonių sveikatai, koronavirusas kaip reikiant sutrikdys ir ekonomikos augimą, juo labiau, kad pastaruoju metu Kinija vis drąsiau ėmėsi pasaulio ūkio augimo variklio vaidmens.

Rusijos santykiai su Kinija tapo žymiai glaudesni po to, kai Vakarai Maskvai pritaikė sankcijų dėl Krymo aneksijos ir paramos separatistams Ukrainos Rytuose, kur per konfliktą žuvo per 13 tūkst. žmonių. Dabar Kinija yra pagrindinė Rusijos prekybos partnerė. Dvišalės prekybos mastas 2018 metais sudarė 100 mlrd. dolerių. Sausio 31 dieną Rusija uždarė 4 tūkst. kilometrų ilgio sieną su Kinija (iš viso net 16 pasienio punktų).

Nuostolius skaičiuoja milijonais

Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas RBC portalui vasario 20 dieną sakė, kad dėl koronaviruso Kinijos prekybos su Rusija apimtys vos per vieną dieną smuko 15,68 mln. dolerių.

Sausio pabaigoje Rusija paskelbė stabdanti bevizį režimą su Kinija – turistai iš Kinijos nuo 2015 metų sudarė didžiausią šalies turizmo sektoriaus pajamų dalį. Rusijos kelionių organizatorių asociacijos teigimu, ribojimai Rusijai gali kainuoti 100 mln. dolerių, dar 10 mln. dolerių dėl Rusijos turistų sprendimo atidėti keliones į Kiniją.

Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat praneša nebeišduodanti elektroninių vizų Kinijos piliečiams, bei laikinai įšaldanti specialų leidimą, leidžiantį turistams trumpai pasisvečiuoti Sankt Peterburge, Kaliningrado srityje ir dalyje Rusijos Tolimųjų Rytų.

Chabarovske kenčia tiek visas turizmo sektorius, tiek konkrečiai viešbučių verslas, teigia vietos kelionių agentūros vadovė ir Rusijos kelionių sektoriaus profesinės sąjungos tarybos narė Natalia Asejeva.

„Paskutinis skrydis iš Chabarovsko į Kiniją vyko sausio pabaigoje. Kol kas atšaukti šeši maršrutai, o tai 320 žmonių per savaitę“, – skaičiuoja N. Asejeva.

Šis kelionių draudimas sukėlė nemenką galvos skausmą Kinijos piliečiams, tiek dirbantiems, tiek atostogaujantiems Rusijoje.

„Šiuo metu tiems, kurie gyvena ar dirba Kinijoje“, yra galimybė lankytis Tolimuosiuose Rytuose, sako N. Asejeva, bet tai nėra lengva.

„Pavyzdžiui, buvo tokių, kurie į Chabarovską atvyko atostogų, o vasario 10 dieną turėjo skristi atgal į Harbiną. Iš Chabarovsko į Harbiną – valandos ir keturiasdešimties minučių skrydis. Tik dėl to draudimo „Aeroflot“ pakeitė jų bilietus ir maršrutą – iš Chabarovsko į Maskvą, o tada iš Maskvos į Pekiną. O tada jau iš Pekino – į Harbiną“, – paaiškina N. Asejeva.

Ksenofobiniai komentarai

Dalis leidimą gyventi Rusijoje turinčių Kinijos piliečių į Rusiją atskrenda iš Tailando, Pietų Korėjos, Vietnamo ir Japonijos, iš kur lėktuvai skraido kaip įprasta.

Vasario pradžioje 24 Kinijos piliečiai, atvykę iš Seulo, tiesiai iš lėktuvo buvo išgabenti į sporto kompleksą miesto pakraštyje, kur 14 dienų buvo laikomi karantino sąlygomis. Visų tyrimai dėl koronaviruso buvo neigiami, tačiau incidentas paskatino baimę ir ksenofobinių nuotaikų, kuriuos itin aštriai pasireiškė socialinėje žiniasklaidoje ir interneto forumuose.

„Na, tie 24 gavo laikiną prieglobstį, dvi savaites turėjo, kur miegoti, turėjo, ką valgyti. Jau po akimirkos tokių bus daugiau nei milijardas, pradės važiuoti tūkstančiais, ir ką – visus turėsime dvi savaites maitinti? Tegul skrenda atgal su visais savo virusais. Mums jų čia nereikia – nei sveikų, nei sergančių“, – vasario 7 dieną prie straipsnio apie 24 Kinijos piliečių karantiną parašė komentatorius, vardu Artiomas.

Vasario 10 dieną vietos pareigūnai rekomendaciją visiems, darbe turintiems kontaktą su kitais žmonėmis, dėvėti apsaugines kaukes pakeitė į oficialų reikalavimą. Kaip ir „Chabarovsk 1“ stoties atveju, mieste šios taisyklės laikosi tik mažuma.

A.Baženovo kolega Timofėjus Šipilovas paiso reikalavimo, nors ir labai nenoromis.

„Štai kaip veikia tas virusas: jis plinta kosint ir čiaudint, oro lašeliniu būdu. O tos kaukės prie veido kaip reikiant nepriglunda. Kai tikriname bagažą, nori nenori turime tiesioginį kontaktą su žmonėmis. Mūsų tos kaukės tikrai neišgelbės. Liečiame drabužius, daiktus krepšiuose ir lagaminuose, tikriname, ar neturi nieko neleistino. Ką gali tos kaukės? Jos tik dėl akių. Bergždžias reikalas“, – sako T. Šipilovas.

Nepaisant to, apsauginių kaukių paklausa milžiniška. Miesto pareigūnai, pripažindami, kad tokių apsaugos priemonių stinga, dėl susiklosčiusios situacijos kaltina pasipelnyti siekiančius verslininkus.

„Apsauginių kaukių Chabarovsko vaistinėse stygiaus problemą sukėlė ne tik drastiškai išaugusi paklausa, bet ir bandymai tokiomis paklausiomis prekėmis spekuliuoti. Faktas tas, kad „tam tikri veikėjai“ dideliais kiekiais supirkinėja apsaugines priemones ir jas parduoda brangiau ar netgi eksportuoja į Kiniją... Chabarovsko sandėliuose prieš tris savaites buvo maždaug pusė milijono tų apsauginių kaukių. Po savaitės viskas buvo parduota“, – vasario pradžioje piktinosi sveikatos reikalų ministerijos Chabarovsko skyriaus atstovai.

Kylančios kainos

Sudėtinga įsigyti ne tik apsauginių kaukių. Uždarius sieną su Kinija, ėmė stigti vaisių ir daržovių, kurių daugumą Rusija importuoja būtent iš kinų. Jeigu parduotuvėse jų ir yra, kainuoja labai brangiai. Vos per dieną agurkų kaina išaugo daugiau nei dvigubai. Kiti įtaria pardavėjų manipuliacijas siekiant grėsmės akivaizdoje kaip reikiant pasipelnyti.

„Kodėl taip pabrango paparčiai? Juk tai vietos produktas, iš Tolimųjų Rytų. Kuo jie dėti prie to viruso?“ – piktinasi vietos gyventoja Žana.

Chabarovske dirbantys RFEL korespondentai sako, kad kainų situacija turėtų susinormalizuoti, nes neseniai valdžia leido iš Kinijos importuoti vaisius ir daržoves, tačiau kol kas tai nenutiko.

Epidemijos akivaizdoje išaugus baimei ir sustiprėjus ksenofobinėms nuotaikoms, N. Asejeva sako, kad internete buvo sukurtas forumas „WeChat“, kuriame palaikoma Kinija. Moteris teigia, kad žmonės nusiteikę geranoriškai, nors priešingą situaciją bylojančių ženklų ir netrūksta.

„Man atrodo, kad mes labai tolerantiški kinams. Kodėl reikėtų jų nekęsti?“ – samprotauja rusė ir priduria, kad Kinijos valdžios pastangos bandant suvaldyti virusą vertos pagarbos.