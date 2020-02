Apie žmonių judėjimą pranešta kitą dieną po to, kai Sirijos šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje per aviacijos smūgį, dėl kurio kaltinamos Damasko pajėgos, žuvo 33 turkų kariai.

Provyriausybinis dienraštis „Sabah“ pranešė, kad sprendimas „atverti vartus pasienyje“ buvo priimtas po ketvirtadienį skubiai sušaukto pasitarimo, kuriam pirmininkavo Recepas Tayyipas Erdoganas.

Beveik 300 migrantų atvyko į Edirnės provinciją prie sienos su Graikija, vildamiesi patekti į Europą, pranešė privati naujienų agentūra DHA.

Šioje grupėje yra sirų, iraniečių, irakiečių, marokiečių ir pakistaniečių. Žmonės naujienų agentūrai sakė atvykę į pasienį, kai išgirdo pranešimus apie nukautus turkų karius.

Kita migrantų grupė atvyko į Aivadžiką Čanakalės provincijoje Turkijos vakaruose. Pasak DHA, išgirdę pranešimus apie „atvirų durų politiką“, šie žmonės nusprendė, kad bandys valtimis pasiekti Lesbo salą.

Agentūra paskelbė nuotraukų iš Edirnės ir Čanakalės, kuriose matyti tamsoje einantys žmonės, nešantys savo asmeninius daiktus.

Pasienyje esančios Chatajaus provincijos gubernatorius pranešė, kad per aviacijos smūgį Idlibe, dėl kurio kaltinamos Damasko pajėgos, dar 32 turkų kariai buvo sužeisti.

Pagal 2018 metų susitarimą su Rusija, turėjusį užtikrinti ramybę Idlibe, Turkija yra įrengusi šiame regione 12 stebėjimo postų.

Tačiau Rusijos aviacijos palaikomos Damasko režimo pajėgos pastarosiomis savaitėmis vykdo didelio masto puolimą prieš paskutinę džihadistų ir Turkijos remiamų sukilėlių kontroliuojamą teritoriją.

Padėtį šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) skelbia, kad per puolimą žuvo daugiau kaip 400 civilių, o beveik milijonas buvo priversti bėgti iš savo namų. Daugelis jų plūstelėjo link Turkijos sienos.

