Sirijos pasienio provincijoje Idlibe dėl pastarųjų mūšių savo namus paliko beveik milijonas žmonių. Turkija čia remia sukilėlius, kurie kovoja su Sirijos režimo pajėgomis, remiamomis Rusijos ir Irano.

Turkija pastaraisiais metais priėmė 3,7 mln. 2011 metais prasidėjusio Sirijos pilietinio karo pabėgėlių, tačiau pastaruoju metu savo sienas uždarė. 2015/16 metais Europoje kilo vadinamoji pabėgėlių krizė, kai šimtai tūkstančių žmonių iš Sirijos, taip pat kitų Azijos ir Afrikos šalių pasiekė Europą.

ES tada 2016 metais pažadėjo Ankarai 6 mlrd. eurų sirų pabėgėliams Turkijoje aprūpinti. Tai numato pabėgėlių paktas, kuris įpareigoja Turkiją priimti atgal visus naujai į Graikijos salas atvykstančius migrantus ir labiau kovoti su žmonių kontrabandininkais.

Turkija vis kritikavo, kad pinigai išmokami per lėtai. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas jau ne kartą grasino nutraukti pabėgėlių paktą. ES kaltinimus atmetė.

Dramatiškai paaštrėjo konfliktas tarp Turkijos ir B. al Assado vyriausybės

Dramatiškai paaštrėjo konfliktas tarp Turkijos ir Sirijos diktatoriaus Basharo al Assado vyriausybės. Per oro antskrydžius prieš turkų pajėgų pozicijas Idlibo provincijoje, Turkijos duomenimis, žuvo mažiausiai 33 kariai.

Keršydama už tai, Turkijos kariuomenė naktį į penktadienį atakavo Sirijos režimo taikinius. JT ir NATO paragino konflikto šalis nedelsiant deeskaluoti padėtį.

Visos žinomos Sirijos vyriausybinių dalinių pozicijos regione Turkijos pajėgų atakuotos iš oro ir sausumos, pranešė Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano komunikacijos vadovas Fahrettinas Altunas.

