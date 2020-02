Irane mirčių nuo naujojo viruso padaugėjo iki 26

Iranas ketvirtadienį patvirtino septynias naujas aukas tarp naujuoju koronavirusu užsikrėtusių pacientų, tad bendras nuo šios ligos komplikacijų mirusių asmenų skaičius šalyje išaugo iki 26 ir yra didžiausias už Kinijos ribų, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.

Be to, buvo patvirtinti dar 106 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, tad bendras užsikrėtusiųjų skaičius išaugo iki 245, per spaudos konferenciją sakė ministerijos atstovas Kianoushas Jahanpouras.