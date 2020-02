„Kelių policijos darbuotojai užkirto kelią judėti sostinės gatvėmis savadarbiam „betmobiliui“, – sakoma VRM pranešime.

Pasak ministerijos, vasario 22 dieną kelių policijos patrulis sustabdė neįprastą transporto priemonę, vairuojamą 32 metų Maskvos gyventojo.

Policijos duomenimis, transporto priemonė, panaši į automobilius, vaizduojamus užsienietiškuose komiksuose, buvo pagaminta privačiose dirbtuvėse.

„Be to, ji nebuvo įregistruota valstybės tarnybose, neturi transporto priemonės sertifikato ir leidimo dalyvauti kelių eisme“, – sakoma VRM spaudos tarnybos pranešime.

Išmatavus automobilį, paaiškėjo, kad jo matmenys viršija leistinus.

Vairuotojui buvo išrašytas administracinio pažeidimo protokolas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Someone apparently deposited the Synder Batmobile in Moscow earlier this week. pic.twitter.com/NoIfEq4rVh