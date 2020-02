Trumpas: Jungtinėse Valstijose koronavirusas „labai gerai kontroliuojamas“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį nesureikšmino nuogąstavimų, kad naujasis koronavirusas gali išplisti jo šalyje, ir pareiškė, kad Amerikoje „padėtis labai gerai kontroliuojama“.

Vis dėlto D. Trumpo administracija pirmadienį paprašė Kongreso skirti dar 2,5 mlrd. dolerių (2,3 mlrd. eurų) pasiruošimams didelio masto epidemijai ir pagalbai kitoms valstybėms.

„Pas mus jį [koronavirusą] susigriebė labai nedaug žmonių“, – baigdamas dviejų dienų vizitą Indijoje sakė prezidentas.

D. Trumpas turėjo galvoje 14 amerikiečių, kuriems buvo diagnozuota viruso SARS-CoV-2 infekcija. Jie buvo tarp šimtų JAV piliečių, neseniai evakuotų iš vieno Japonijoje karantinuoto kruizinio laivo ir perkeltų į JAV gydymo įstaigas.

D. Trumpas sakė, kad šiems žmonėms taikomas karantinas. „Manome, kad jie labai, labai greitai jausis labai gerai”, – pridūrė JAV lyderis.

Anksčiau antradienį D. Trumpas sakė norįs, kad papildomi 2,5 mlrd. dolerių būtų skirti apsaugos priemonėms „tam atvejui, jeigu kažkas nutiktų“, taip pat siekiant padėti kitoms šalims.

Baltųjų rūmų biudžeto biuras nurodė, kad šios lėšos būtų naudojamos vakcinoms kurti, gydymui ir apsauginei įrangai įsigyti. Tačiau demokratai pareiškė, kad šis prašymas yra nepakankamas.

Spartus koronaviruso plitimas pasaulyje ir jo grėsmė pasaulio ekonomikai supurtė pasaulio rinkas, bet D. Trumpas sakė, kad Kinija, tapusi pirminiu protrūkio židiniu, pradeda suvaldyti šią epidemiją.

„Jie patyrė sunkų metą, bet... atrodo, kad jie vis labiau tai kontroliuoja“, – kalbėjo d. Trumpas.

Prašymas skirti papildomų lėšų buvo pateiktas pagrindinėse vyriausybės sąskaitose liekant vis mažiau pinigų. Sveikatos apsaugos ir paslaugų departamentas (HHS) jau pradėjo naudoti užkrečiamųjų ligų krizių fondo lėšas ir tikėjosi perkelti kovai su koronavirusu daugiau kaip 130 mln. dolerių (120 eurų) iš kitų savo sąskaitų, bet pinigų reikia daugiau.

D. Trumpo administracija nori, kad 535 mln. dolerių būtų paimta iš pasirengimo Ebolos karštligės epidemijai fondo, kurį demokratai laikė prioritetiniu. Demokratai savo ruožtu sako, kad D. Trumpo mėginimas atimti lėšas iš Ebolos prevencijos fondo iš anksto pasmerktas nesėkmei.

“Visos perspėjamosios šviesos blyksi ryškiai raudonai. Žvelgiame į potencialią pandemiją, o administracija neturi jokio plano“, – sakė senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras. Jis taip pat smerkė įtariamų užsikrėtimo koronavirusu atvejų tyrimams reikalingų testų stygių ir D. Trumpo siūlymus apkarpyti finansavimą sveikatos apsaugos institucijoms, įskaitant Ligų kontrolės ir prevencijos centrus.

Tuo metu D. Trumpas tvirtino, kad atsakui į koronaviruso protrūkį nukreipta „daug talentų“ ir „daug protų“.

Sparčiai išplitusi koronaviruso epidemija smarkiai paveikė Kinijos ekonomiką. Be to, sparčiai besiplečiantys viruso židiniai susidarė tokiose šalyse kaip Pietų Korėja, Iranas ir Italija. Pasaulyje šiuo virusu užsikrėtė jau per 80 tūkst. žmonių, o daugiau kaip 2,5 tūkst. jų mirė, daugiausiai Kinijoje.