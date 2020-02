Dėl blogo matomumo Ispanijos oro uostų operatorius „Aena“ sekmadienį atšaukė, sustabdė arba nukreipė visus skrydžius į ir iš Kanarų salų. Sekmadienio vakarą „Aena“ skelbė, kad visuose oro uostuose, išskyrus Tenerifės pietinį oro uostą, buvo atnaujinta veikla.

„Aena“ išplatintame pareiškime nurodoma, kad skrydžiai atnaujinami iš Gran Kanarijos, Lanzarotės, La Palmos ir Šiaurės Tenerifės.

Deja, bet iš Pietų Tenefinės išskristi norintiems dar teks palaukti.

Visi skrydžiai buvo atšaukti šeštadienio vakarą, kai dėl smarkios raudono smėlio audros drastiškai suprastėjo matomumas. Skaičiuojama, kad nuo sekmadienio salose įstrigę nuo 12 tūkst. iki 14 tūkst. britų.

Oro sąlygos paveikė šimtus skrydžių. Kanarų salose daugybė turistų įstrigo oro uostuose.

Pavojus dėl smėlio audros buvo paskelbtas šeštadienį, gyventojams nurodyta likti namuose, užsidaryti langus ir vengti kelionių.

Kaip nurodoma, smėlio debesį iš Sacharos dykumos atnešė stiprūs vėjai. Smėlio audra buvo tokia stipri, kad buvo matoma iš kosmoso.

Kanarų salos, tarp kurių – Tenerifė, Fuerteventura, Gran Kanarija, Lansarotė ir La Palma, žiemos metu yra itin mėgstamos turistų iš Europos.

Stiprūs vėjai taip pat apsunkino pastangas kovoti su miškų gaisrais gaisrais Tasartėje (Gran Kanarijoje) ir Tenerifėje.

Gran Kanarijos pietvakariuose, netoli Tasartės kaimo, liepsnos apėmė 300 hektarų plotą ir privertė evakuoti 500 žmonių.

Tenerifėje, saugumo sumetimais, dėl gaisrų pavojaus evakuota maždaug 1 000 vietinių ir turistų.

Smarkūs vėjai smėlį ir dulkes nugynė iki turistų pamėgtų vietų. Raudono atspalvio smėlio audra, anot vieno turisto iš Belfasto, priminė „apokalipsę“. Jis teigia, kad jam per plauką pavyko išskristi šeštadienį, kai situacija dar nebuvo tokia pavojinga, tačiau prisimena, kad paskutinėmis valandomis Kanaruose „buvo gana sunku kvėpuoti“.

Kitas britas Michaelas Nixonas, kuris į Tenerifę su šeima atvyko švęsti savo penkiasdešimtojo gimtadienio, teigia buvęs kaip reikiant sunerimęs, kad tos raudonos dulkės, nusėdusios jo nuomojamo buto balkone, trečiadienį jam neleis grįžti namo.

„Vaizdas labai siurrealistinis. Praeitą vakarą užgulė tas raudonas rūkas, jį atnešė stiprus gūsingas vėjas. Ryte ir toliau buvo vėjuota, o gelsvai raudoną orą, atrodo, buvo galima kabinti rieškučiomis. Matomumas dėl ore tvyrančių dulkių labai prastas. Kiek nerimaujame, kad iki trečiadienio, kai reikės vykti namo, situacija nepasikeis. Dangus geltonas geltonas. Šiuo metu maždaug 29 laipsniai, o matomumas – geriausiu atveju 200 metrų“, – teigia britas.

