Kanarų salose siaučia smėlio audra: sutrikdytas oro uostų darbas, vaizdai atima žadą

Ispanijos Kanarų salų oro uostai sekmadienį liko uždaryti dėl salynui smogusios smėlio audros, pranešė oro uostų vadovai.

Oro uostai buvo uždaryti šeštadienį, o daugybė skrydžių buvo atšaukti dėl stipraus vėjo, kuris į turistų mėgstamą vietovę atpūtė raudoną smėlį iš Sacharos.

Kai kurie skrydžiai buvo trumpam atnaujinti sekmadienio rytą prieš vėl uždarant oro uostus.

„Matomumas labai menkas. Lėktuvai, turėję leistis salose, yra nukreipiami į žemyninę Ispaniją“, – kalbėjo Ispanijos oro uostų operatorės AENA atstovė spaudai.

Buvo sustabdyti visi skrydžiai į ir iš Gran Kanarijos oro uosto, visi skrydžiai iš dviejų Tenerifės oro uostų bei dar iš penkių kitų oro uostų.

Regiono savivaldybė šeštadienį paskelbė nepaprastąją padėtį ir patarė žmonėms laikyti duris ir langus uždarytus, vengti nebūtinų kelionių automobiliais ir laikytis atokiau nuo pakrančių zonų.

Ispanijos nacionalinė oro tarnyba perspėjo, kad iki pirmadienio Kanarų salose siaus vėjas, kurio greitis sieks iki 120 kilometrų.

Stiprūs vėjai taip pat neleido panaudoti vandenį gabenančių orlaivių gesinti gaisrų Tasartės kaime Gran Kanarijos pietvakariuose, kurie išdegė apie 300 hektarų plotas ir buvo priversti evakuotis 500 žmonių.

„Kadangi negalime naudoti lėktuvų ar sraigtasparnių, gaisro kontrolė slysta iš rankų“, – žurnalistams kalbėjo regiono administracijos vadovas Angelas Viktoras Torresas.

Kanarų salos, esančios prie Maroko krantų, yra mėgstama šiaurės europiečių poilsio vieta.

Before and after photos from our balcony of the #Sandstorm in #Tenerife pic.twitter.com/eBEWfNHRAe — Gavin Murray (@gavinjmurray) February 23, 2020



Remiantis nacionalinio statistikos instituto INE duomenimis, salyne praėjusiais metais apsilankė 13,1 mln. turistų iš užsienio, todėl tai yra trečias pagal lankomumą Ispanijos regionas.

Vaizdai primena apokalipsę

Internete plinta vaizdo įrašai iš Tenerifės ir kitų Kanarų salų. Į įprastai visus metus saule džiuginančias salas atvykę turistai socialiniuose tinkluose rašo, jog vaizdai primena apokalipsę.

Go to Tenerife, there’s sun all year round!

My thoughts, sunshine, pool, fun in the sun with monster, tan lines... Reality - sandstorm that looks like the world is about to end! pic.twitter.com/USJPqwoj0h

— Fia Tarrant (@fiatarrant) February 23, 2020



Tenerifėje gyvenantys lietuviai socialiniuose tinkluose teigė, jog siautęs vėjas iš terasų nešiojo baldus, laužė tvoras.