Incidentas tinkamai iliustruoja ypač padidėjusią įtampą tarp šių dviejų valstybių, dislokavusių savo pajėgas karo krečiamoje šalyje, rašo „The Moscow Times“.

Pro šalį važiavęs asmuo nufilmavo, kaip JAV šarvuota kovos mašina „Oshkosh M-ATV“ nustūmė nuo kelio įžūliai į koloną įsibrauti bandžiusį Rusijos karo policijos šarvuotą visureigį „Tigr“.

Po kelių blokavimo manevrų abi mašinos susidūrė šonais, o po akimirkos „Tigr“ vos neatsitrenkė į incidentą nufilmavusio asmens automobilį.

Sirijos tyrinėtojas, paskelbęs internete 45 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, parašė, kad incidentas įvyko Sirijos šiaurės rytuose esančiame al Kamišli mieste.

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria. pic.twitter.com/X5RNPyqafL