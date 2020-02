Kaip skelbia vietos žiniasklaida, Turkija jau kreipėsi pagalbos į JAV, prašydama raketų sistemų „Patriot“.

Kaip pranešama, atakuojamos Sirijos vyriausybės pajėgų, anksčiau šį mėnesį išstūmusių sukilėlius ir džihadistus iš Idlibo provincijos rytinės dalies, pozicijos.

Turkijos pajėgų artilerija palaiko sirų sukilėlių puolimą provincijos pietryčiuose. Kovotojai stengiasi užimti Nairabo gyvenvietę šalia automagistralės M4, už 10 km į pietryčius nuo Idlibo miesto ir už 6 km į vakarus nuo Sarakibo miesto.

Nurodoma, kad opozicijos pajėgos jau sunaikino vyriausybės pajėgų tanką ir šarvuotą mašiną, o dar vieną tanką užgrobė.

Kremliaus ruporas RT patvirtino, kad vyksta sukilėlių operacija Idlibe ir skelbia, kad Rusijos oro pajėgos smogė atakuojančioms pajėgoms. Neaišku, ar smogta tik sukilėliams ir ar tarp taikinių buvo Turkijos pajėgų.

„Siekiant neleisti gaujoms judėti giliau į Sirijos teritoriją, Rusijos oro pajėgų lėktuvai SU-24 Sirijos vadovų prašymu smogė prasiveržusioms ginkluotų teroristų formuotėms“, – naujienų agentūrą „Interfax“ informavo centro atstovai.

„Tai leido Sirijos kariuomenei sėkmingai atremti visus išpuolius. Ji sunaikino vieną tanką, šešias pėstininkų kovos mašinas ir penkis pikapus su didelio kalibro kovotojų ginklais“, – pridūrė jie.

Oficiali Turkijos gynybos ministerijos paskyra „Twitter“ skelbia, kad per Rusijos antskrydžius žuvo 2 turkų kariai, dar 5 buvo sužeisti.

BREAKING - 2 #Turkey soldiers killed & 5 wounded in an airstrike near #Qaminas, #Idlib.