Nežinomas skaičius užpuolikų tebėra ieškomi, nurodė policija. Šaudynės vyko dviejuose baruose Hanau mieste, esančiame apie 20 km nuo Frankfurto, skelbia vietos žiniasklaida.

Pirmasis šaudymas vyko bare miesto centre, o antrasis – Hanau Kesselstadto apylinkėse.

Užuolikų medžioklė jau tęsiasi daugiau nei septynias valandas. Įtariamasis nužudė tris žmones pirmajame bare, o vidurnaktį prie „Arena Bar & Cafe“ nušovė dar penkias aukas, pranešė regioninis transliuotojas „Hessenschau“.

Išpuolio motyvas išlieka neaiškus, vykdomas policijos tyrimas.

Vieno susišaudymo vietoje kioske dirbantis Can-Luca Frisenna teigė, kad jo tėvas ir brolis buvo toje vietoje, kai įvyko išpuolis.

„Tai tarsi buvimas filme, tai tarsi blogas pokštas“, - sakė jis „Reuters“

„Aš dar negaliu suvokti visko, kas nutiko. Mano kolegos, visi mano kolegos, jie yra kaip mano šeima – jie taip pat negali suprasti“, – tikino vyras.

Skelbiama, kad iškart po šūvių pradėta didžiulė nusikaltėlių medžioklė, kurioje dalyvavo dešimtys ginkluotos policijos ir sraigtasparnis, skraidęs virš priemiestinio miesto, esančio 25 km į rytus nuo Frankfurto.

Tuomet apie 5 val. Vietos laiku policija tvirtino, kad specialiosios policijos pajėgos šturmavo įtariamojo namus ir rado jį negyvą kartu su kitu kūnu.

Vietos policija iš pradžių teigė, kad penki žmonės buvo sunkiai sužeisti, tačiau vėliau patvirtino, kad aštuoni žmonės buvo mirtinai sužeisti šaudymuose apie 22 val. Vietos laiku ir buvo pradėta didžiulė operacija.

Anot vietos žiniasklaidos, aštuoni ar devyni šūviai buvo iššaudyti iš miesto viduryje esančio „Heumarkt“ baro „Midnight shisha“ baro.

Iš įvykio vietos buvo matyti tamsi transporto priemonė. Netrukus šūviai buvo apšaudyti antrame šašlykų bare - „Arena Bar & Café“ Kurt-Schumacher-Platzin mieste, vakariniame Kesselstadt rajone.

Mažiausiai penki žmonės taip pat buvo sunkiai sužeisti per išpuolius.

Pradinius pranešimus apie trečiąjį įvykį Lamboy rajone policija paneigė.

Anot laikraščio „Bild“, policija sulaikė vieną įtariamąjį. Nebuvo aišku, kiek įtariamųjų apskritai dalyvavo.

Hanau federalinis parlamento narys Katja Leikert tviteryje išpuolį pavadino „siaubingu scenarijumi“, kuriame ji pasiūlė „nuoširdžią užuojautą“ aukoms.

Miesto meras Clausas Kaminsky teigė, kad tai buvo „blogiausias įsivaizduojamas vakaras“.

Hanau, esančiame pietvakarių Vokietijoje, apie 20 km (12 mylių) į rytus nuo Frankfurto, gyvena apie 100 000 gyventojų.

