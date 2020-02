Mirtinas virusas, gruodį kilęs iš Kinijos Uhano miesto, jau 26 valstybėse susargdino 60 tūkst. žmonių ir pražudė 1 355.

Kadangi šis virusas plinta oro lašeliniu būdu (sergančiam asmeniui čiaudint ir kosint), šiuo metu karantino sąlygomis Kinijoje gyvena daugiau nei 56 mln. žmonių, viliantis, kad, laikant žmones namuose, o į lauką išleidžiant tik su apsauginėmis kaukėmis, pavyks viruso plitimą suvaldyti.

Kinijoje dezinfekuojami ištisi mestai.

Kol kas tiksliai nėra aišku, kuo purškiamos viešosios erdvės, tačiau „Business Insider“ rašo, kad gatvės specialia technika purškiamos mažos koncentracijos vandens ir baliklio mišiniu, o specialia apranga vilkintys darbininkai dezinfekuoja visus prekybos centrų, stočių ir kitų masinio susibūrimo vietų paviršius.

Full-front disinfection work has started in #Wuhan , an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/E3Vg8XcHTP

Matant gatvėmis važinėjančias dezinfekciją atliekančias mašinas ir dėvint apsauginę kaukę (nesergant ir neturėjus kontakto su sergančiu, išskirtinai prevenciniais tikslais) gali susidaryti apgaulingas saugumo jausmas, rašo „Business Insider“.

Visuomenės sveikatos specialistai pabrėžia, kad tokie veiksmai, kurie geriausiu atveju tėra minimaliai veiksmingi, taip pat gali nukreipti pinigus, išteklius ir dėmesį nuo žymiai svarbesnių dalykų.

„Tiesa ta, kad koronavirusai ant įvairių paviršių išgyvena labai trumpai. Tai organizmas, kuris įprastai plinta oro lašeliniu būdu. Taigi, kosint, čiaudint. Taip pat galima užsikrėsti rankas, o tada jomis paliesti akis, burną. Taip irgi užsikrečiama“, – aiškina Finikse dirbanti epidemiologė Saskia Popescu.

Ekspertės teigimu, plačiai paplitęs tokių dezinfekcinių priemonių kaip baliklis naudojimas – remiantis vietos žiniasklaida, būtent tokiu tirpalu buvo dezinfekuotas visas Kinijos Jičango miestas – „kiek perlenkta lazda“.

#Wuhan has started centralized disinfection twice daily since Feb 9 to minimize risk of novel #coronavirus pneumonia contamination. Disinfection is carried out at 10 am & 4 pm everyday in hospital vicinities, centralized isolation points, community areas, etc. #NCP pic.twitter.com/eH0i8jzlG0