Egipto pareigūnai Sinajaus pusiasalio šiaurėje nukovė 17 teroristų

Egipto saugumo pajėgos Sinajaus pusiasalio šiaurėje nukovė 17 teroristų. Tai antradienį pranešė šalies Vidaus reikalų ministerija.

Gautomis žiniomis, per specialiąją operaciją viename El Arišo miesto rajonų buvo likviduota smogikų būstinė. Per susišaudymą kariškiai nukovė 11 teroristų. Dar šešiems smogikams pavyko pabėgti ir pasislėpti apleistame name kitame miesto rajone, bet jie buvo surasti ir taip pat nukauti.

Kariškiai paėmė šaulių ginklų ir sprogstamųjų įtaisų, tarp jų – du diržus su sprogmenimis.

Sinajaus pusiasalis tebėra vienas pavojingiausių Egipto regionų. Čia besislapstantys ekstremistai dažnai puldinėja kariškius ir policininkus. Sinajuje reguliariai rengiamos antiteroristinės operacijos, per kurias pastaraisiais metais nukauta ir sulaikyta šimtai ekstremistų.