Sinoptikų išplatinti geltonieji įspėjimai dėl šiandien, vasario 10 d., tikėtino vėjo, sniego ir ledo galioja didžiojoje šalies dalyje, įskaitant Šiaurės Airiją, Škotiją, Šiaurės Angliją ir Pietvakarių Angliją. Prognozuojama, kad audringos oro sąlygos Šiaurės Airijoje, Škotijoje ir Šiaurės Anglijoje tęsis iki trečiadienio, vasario 12 d.

Per pastarąsias 24 valandas dėl audros iškritęs kritulių kiekis kai kuriose JK vietovėse jau viršijo pusantro mėnesio normą – sekmadienį Velso kaime Capel Curig iškrito 122,6 milimetrai kritulių, o Kambrijos Honister Pass – 178 milimetrai kritulių. Dėl rekordiškai gausaus lietaus kilo potvyniai bei sutriko elektros energijos tiekimas 539 000 namų. Be elektros energijos vis dar yra dešimtys tūkstančių namų ūkių.

Doverio uoste buvo sustabdytas visų laivų judėjimas, o Šiaurės Anglijoje automobilių eismui uždarytas Humber tiltas. Londone dėl audros buvo uždaryti aštuoni karališkieji parkai ir netgi atšaukta sargybos keitimosi ceremonija karališkuosiuose Buckinghamo rūmuose.

Dėl audros sekmadienį buvo atšaukta šimtai skrydžių, o keleiviai raginami pasitikrinti skrydžių statusą savo skrydžių bendrovių tinklapiuose. Pavyzdžiui, „British Airways“ įspėjo, kad skrydžių sutrikimai vis dar tikėtini vasario 10-13 d., todėl atšauktų arba atidėtų skrydžių keleiviams bus siūlomi alternatyvūs skrydžiai kitu laiku arba visiškas pinigų už bilietus grąžinimas.

Vasario 9 d. Vaito saloje buvo užfiksuoti 155 km/val. siekiantys vėjo gūsiai, stiprūs vėjai siautėjo ir kitose šalies dalyse. Manoma, jog stiprūs vėjai lėmė greičiausią „British Airways“ lėktuvo skrydį iš Niujorko į Londoną – lėktuvas „Boeing 747-436“ 5 600 km atstumą įveikė per 4 valandas ir 56 minutes arba 102 minutėmis greičiau nei buvo planuota. Didžiausias lėktuvo greitis siekė 1 372 km/val.

Taip pat sinoptikai prognozuoja, jog rimstant audrai „Ciara“ į šalį plūstelės šalto oro frontas, kuris lems staigiai kritusią oro temperatūrą, o sniego danga JK Šiaurėje ir Škotijoje vasario 10-11 d. gali siekti iki 20 cm.

Sugriuvo dalis viešbučio

Dalis Bridge House“ viešbučio Haikyje, Škotijoje, sekmadienį griuvo į vandenis, grėsmingajai audrai „Ciara“ talžant šalį vėjais ir stipriais krituliais.

Dėl „Ciara“ sukeltų potvynių į vandenį įgriuvo dalis viešbučio.

Sekmadienio rytą, apie 9.30 val., kai vanduo pradėjo virsti aukščiau ir aukščiau upės krantų, viešbutis „Bridge House“ neatlaikė gamtos siuto ir nugarmėjo vandenin, pranešė „The Daily Record“.

Ugniagesių ekipažai atskubėjo į įvykio vietą, kai pastato šonas griuvo į vandenį. Pastato vidinius taškus, įskaitant ant sienų pakabintas nuotraukas, buvo galima pamatyti nuo gatvės.

Morning after The Bridge B&B collapsed into the River Teviot, Hawick. Guests in their rooms were evacuated when cracks started appeared in the walls and bits of plaster started falling. @SkyNews pic.twitter.com/UVrAicWflx