Vaizdo įrašuose – į tris dalis perlūžęs lėktuvas orlaivis slydo 60 metrų, o paskui krito šlaitu

Trys žmonės žuvo ir 179 buvo sužeisti trečiadienį vienam keleiviniam laineriui nuslydus nuo tako Stambulo Sabihos Gokcen oro uoste ir perlūžus į tris dalis, pranešė Turkijos sveikatos apsaugos ministras Fahrettinas Koca.

Liudininkų paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip atrodo nelaimę patyręs lėktuvas:

VIDEO — Witness footage shows the plane fractured in three after skidding off runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport as smoke billows after firehttps://t.co/ZrH2yu7tVS pic.twitter.com/LeNWaNpbSl — DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2020

Dar vienas vaizdo įrašas paviešintas iš stebėjimo kamerų. Jame matyti, kaip įvyko nelaimė:

New video shows moment Pegasus 737 fell off the runway end and dropped 30 meters at Istanbul Sabiha Gökçen Airport. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/1LnUh7WtqG — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 5, 2020

Turkijos pigių skrydžių oro bendrovės „Pegasus Airlines“ lėktuvas „Boeing 737“ sudužo tūpdamas po skrydžio iš Egėjo jūros uostamiesčio Izmyro, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Lėktuvu skrido 177 keleiviai ir šeši įgulos nariai, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra, atnaujinusi anksčiau skelbtus skaičius. Pasak turkų žiniasklaidos, lėktuve buvo 12 vaikų.

Per tiesioginę Turkijos televizijos transliaciją buvo matyti keli žmonės, pro didelį plyšį perlūžusiame lėktuve lipantys ant jo sparno.

„Kai kurie keleiviai patys evakavosi iš lėktuvo, bet kiti įstrigo viduje, ir mūsų gelbėtojai stengiasi juos išvaduoti“, – televizijai „CNN-Turk“ sakė transporto ministras Mehmetas Cahitas Turhanas.

Stambulo gubernatorius Ali Yerlikaya sakė, kad lėktuvas nuslydęs nuo tūpimo tako „slydo maždaug 60 metrų“, o paskui šlaitu „krito maždaug 30–40 metrų“.

Nelaimė, kurios priežastimi gubernatorius nurodė prastas oro sąlygas, pasak jo, „galėjo turėti rimtesnių padarinių“.

Istanbul-SAW RWY 06/24 is currently Notam’d closed due to ‘aircraft crash’. Photos and video from the scene indicate an aircraft suffered a runway excursion. The last flight to land at SAW was Pegasus #PC2193. https://t.co/fyQBnX2j8K pic.twitter.com/1o5Jhk99eB — Flightradar24 (@flightradar24) February 5, 2020

Televizijos NTV reportaže buvo matyti smarkiai apgadintas lėktuvas ir liepsnos jo viduje, kurias vėliau užgesino ugniagesiai.

BREAKING NEWS: Pegasus Airlines Boeing 737 - 800 overran the runway after landing at Sabiha Gokcen Airport and crashed. Traffic is currently suspended at the Airport.#PC2193 #aviation #Turkey #İstanbul pic.twitter.com/6m1QjSQshH — Aviation For Aviators (@Aviaforaviators) February 5, 2020

Sutemus televizijos parodė dešimtis gelbėtojų su šviesą atspindinčiomis liemenėmis ir žibintuvėliais. Kai kas liejo vandenį ant lėktuvo, o kiti lipo į vidų apieškoti salono.

„Kietas“ nutūpimas

NTV citavo M. C. Turhano žodžius, kad lėktuvas perlūžo po „kieto“ nutūpimo Sabihos Gokcen oro uoste – viename iš dviejų pagrindinių tarptautinių Stambulo oro uostų.

Lėktuvo priekis su pilotų kabina atitrūko, o kitas didžiulis įtrūkimas atskyrė lėktuvo galinę dalį su uodega.

Sabihos Gokcen oro uostas, esantis azijinėje miesto dalyje, buvo uždarytas, visi skrydžiai buvo nukreipiami į pagrindinį Stambulo oro uostą.

Prieš incidentą tame rajone pūtė labai stiprus vėjas, lijo. Stambule dėl prastų orų, ypač žiemą, dažnai atšaukiami lėktuvų skrydžiai.

Stambulo prokuratūra pradėjo incidento tyrimą.

Lėktuvas nutūpė 15 val. 18 min. Grinvičo (17 val. 18 min. Lietuvos) laiku, pranešė privati naujienų agentūra DHA.

2018 metų sausį „Pegasus“ lėktuvas „Boeing 737-800“ nuslydo pylimo šlaitu Trabzono prie Juodosios jūros oro uoste ir sustojo vos už kelių metrų nuo vandens, važiuoklei įklimpus purve.

Visi 162 keleiviai ir šeši įgulos nariai buvo saugiai evakuoti.

Po keturių dienų lėktuvas kranais buvo užkeltas ant tūpimo tako.

Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas siekė paversti Stambulą svarbiausiu aviacijos mazgu pasaulyje ir 2018 metais šiame 15 mln. gyventojų turinčiame mieste atidarė naują didžiulį oro uostą.

20 metų dirbanti „Pegasus“ turi 83 lėktuvus, įskaitant 47 „Boeing“ ir 36 „Airbus“, nurodoma jos interneto svetainėje.

Stambulo Sabihos Gokcen oro uoste ketvirtadienį atnaujinti skrydžiai. Oro uostas buvo uždarytas po trečiadienį įvykusios katastrofos, kuomet lėktuvas nuslydo nuo nusileidimo tako ir perlūžo į tris dalis. Per nelaimę žuvo trys žmonės, dar 179 buvo sužeisti.

Valstybinė Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“ praneša, kad Stambulo Azijos pusėje esantis oro uostas jau atidarytas, o „Pegasus Airlines“, kurios lėktuvas sudužo, atnaujins skrydžius.

Ketvirtadienį nelaimės vieta vis dar uždaryta ir saugoma pareigūnų.