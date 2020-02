Oro bendrovės „Pegasus Airlines“ laineris į Stambulo Sabihos Gokcen oro uostą atskrido iš Egėjo pajūrio miesto Izmyro, pranešė transliuotojas NTV. Turkijos transporto ministras Mehmetas Cahitas Turhanas paskelbė, kad per incidentą niekas nežuvo.

Stambulo gubernatorius Ali Yerlikaya sakė, kad per incidentą buvo sužeisti mažiausiai 52 žmonės, jie paguldyti į ligoninę. Gubernatoriaus biuras nurodė, kad laineryje buvo 177 žmonės, įskaitant šešis įgulos narius.

Televizijos reportažuose matyti smarkiai apgadintas lėktuvas – jo korpusas atrodo perlūžęs į tris dalis. NTV nurodė, kad laineris užsiliepsnojo, bet gaisras buvo skubiai užgesintas. Per atsivėrusias skyles buvo evakuojami keleiviai. Įvykio metu buvo labai šlapia.

Oro uostas buvo uždarytas, atskrendantys lėktuvai buvo nukreipti į Stambulo pagrindinį oro uostą.

Tiesioginėje televizijos transliacijoje matėsi dešimtys gelbėtojų, dirbančių aplink prožektoriais apšviestą fiuzeliažą, įskaitant atsiskyrusią ir nuvirtusią pilotų kabiną.

Susisiekimo ministerija patvirtino, kad lėktuve buvo 177 žmonės ir kad per šį „kietą nusileidimą“ niekas nežuvo.

Skrydžių stebėjimo tinklalapis „Flightradar24“ nurodė, kad sudužęs lėktuvas yra „Boeing 737“.

Beveik lygiai prieš mėnesį, sausio 7-ąją, kitas „Pegasus“ lėktuvas nuslydo nuo tako tame pačiame oro uoste, bet tąsyk niekas nežuvo ir nebuvo sužeistas.

Retai nutinka, kad lėktuvo fiuzeliažas perlūžta, bet smarkiau nesuyra. Lėktuvai yra pritaikyti sugerti smūgio jėgą apatine korpuso dalimi, kad keleiviai salone turėtų daugiau galimybių išgyventi.

NOW: We are following reports of a plane accident at Istanbul's International airport https://t.co/TUGD6ycnI8

Įvykio metu buvo labai šlapia, o paskelbtose nuotraukose matyti sudužęs lėktuvas ir liepsnos viduje. Lėktuvo korpusas atrodo perlūžęs į tris dalis, per atsivėrusias skyles buvo evakuojami keleiviai.

It’s the second time in a month that a passenger plane of the same company skids off the runway in #Istanbul Sabiha Gokcen Airport.