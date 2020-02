Pirmuoju balsavimu dėl piktnaudžiavimo valdžia balsai pasiskirstė taip: 52 prieš ir už balsavo 48 senatoriai. Šiuo balsavimu Senatas atmetė kaltinimus, kad prezidentas karinės pagalbos įšaldymą Ukrainai naudojo kaip spaudimo priemonę imtis tyrimo prieš D. Trumpo politinį oponentą demokratą Joe Bideną

Antrojo balsavimo metu buvo balsuojama dėl trukdymo Kongreso darbui. Šis balsavimas taip pat baigėsi Trumpo naudai nesurinkus dviejų trečdalių balsų. Balsai pasiskirstė sekančiai: 53 balsavo prieš, 47 - už.

Norint pripažinti Trumpą kaltu, Senatui buvo reikalingi du trečdaliai, arba 67, Senato narių balsai.

Atstovų Rūmai dar gruodžio 18 d. patvirtino kaltinimus D. Trumpui dėl jo vaidmens sulaikant kongreso paskirtą karinę pagalbą Ukrainai siekiant asmeninės naudos. Kaip teigiama Atstovų Rūmų kaltinimo straipsniuose, D. Trumpas reikalavo pradėti tyrimą dėl jo politinio oponento ir galimo varžovo prezidento rinkimuose Joe Bideno sūnaus Hunterio Bideno vaidmens Ukrainos dujų kompanijoje „Burisma“.

Prieš balsavimą respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad balsuos už Trumpo apkaltą. M. Romney tapo bene pirmuoju senatoriumi, kuris balsavo prieš savo partijos liniją.

Sen. Mitt Romney on pressure to "stand with the team": "I support a great deal of what the president has done...but my promise before God to imply impartial justice required that I put my personal feelings and political biases aside." https://t.co/pZ46hjTyU1 pic.twitter.com/DrQTwgydDl